反著作權修法 音樂人大串連抗議「假公益真盜版」

金曲獎前夕，盜版業者慫恿阿公阿嬤在 18 日北上智財局，抗議其唱歌的權利受損，台北市音樂著作權代理人協會、 台北市音樂創作職業工會以及多家音樂出版代表也在同一天聯合舉辦記者會，強調「阿公阿嬤請安心唱歌，你們的權益不會受到影響」，彭佳慧「舊夢」作詞人、台北市音樂創作職業工會常務理事彭季康更直言：「非法重製的侵權伴唱業者希望利用修法而就地合法化，完全忽略並嚴重傷害合法音樂權利人的權益！ 」

台北市音樂著作權代理人協會理事長林婷蘭表示，政府應協助里民中心歌唱班使用合法伴唱機，而不是立法讓非法重製的盜版伴唱機業者免責。「政府不嚴加取締非法重製的盜版侵權伴唱機業者、反而順應他們的需求，專門修法保護非法重製的盜版，棄詞曲創作者於不顧，天理何在?」

直言，這次記者會訴求不是要修法，只是有人要透過修法、讓合理授權、付費使用的權益消失。「他們要免費使用、而我們不能不同意。」 一直以來音樂界都發現一個狀況，有心人將狀況推向不要付錢、免費唱歌的方向；現在的修法訴求，業界稱為「讓音樂人吃土」法案。

侵權的伴唱業者訴求著作權 37 及 69 條修法，林婷蘭表示，37 條是可怕的障眼法，此法若修正，詞曲作者 / 版權公司不能自己告非法重製的侵權伴唱機業者，就算加入「集管團體」，因為「集管團體」無權處理「重製權」，所以「集管團體」也無權告非法重製的侵權伴唱機業者。結果就是非法重製的侵權伴唱機業者可以無法無天，為所欲為，詞曲作者完全沒有任何保障。

再者，69 條之 1 修正後是更可怕；現在市場自由機制下，詞曲作者其實非常樂意授權給任何一家業者重製使用，也可自由選擇與哪一家業者合作，完全享有自主權。「修法後詞曲作者完全無法自由決定要授權給那一家伴唱業者，完全沒有自主權，自己的作品變成由政府立法並訂定市場統一價格的公用商品，嚴重破壞現有伴唱機市場合法秩序，完全偏向非法重製的侵權伴唱業者。」

Hebe「小幸運」的創作人 JerryC 表示，最源頭的作者、反而是最賺不到錢的一群人。「沒有人可以靠版稅過活，我們收的是工錢、而不是版稅，雖荒謬卻是事實。」他認為音樂人只是每天守在工作室的阿宅，如果不是協會與通路商提醒他們，他們就只能傻傻地被騙。 為 A-Lin 操刀「給我一個理由忘記」的音樂製作人游政豪認為，侵權的不是阿公阿嬤，而是這些侵權的伴唱機業者。「剛剛來記者會的路上看到很多阿公阿嬤拉著布條、正在抗議，但我認為他們可能連抗議的訴求是什麼都不知道；也許他們當中也有孫子正準備進入音樂這條路，我擔心他們正在被侵權業者利用了卻不知道。」

音樂人呼籲，希望政府留給音樂創作者更好的環境。

彭季康直言，今天的記者會包括福茂、環球、豐華、華納、滾石、相信音樂等同業都力挺， 一道菜有廚師、有農夫，詞曲作者也就是農夫，將每一個字每一句話種在歌裡；「使用者要用我們的歌，我們很樂意，但要讓我們知道」他指出，最近好聽的音樂變少了、不是有才華的人少了，而是音樂的價錢變得太低，一首歌的價錢跟包一台遊覽車差不多，「我們當然希望越多人唱越好，但如果沒有授權的音樂，這些錢就無法回饋到我們身上，希望政府留給音樂創作者更好的環境。」