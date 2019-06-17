亞德客-KY訂單回穩營運升溫 下半年可望優於上半年與去年同期

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 受惠汰舊需求，帶動日出貨金額持穩，加上價格也維持穩定水準下，成功走出去年下半年起，受美中貿易戰衝擊而落入的回檔期，除第 2 季營收可望優於第 1 季，下半年營運表現也可望優於上半年、及去年同期。

美國將中國進口關稅提高至 25% 後，亞德客 5 月中旬每日出貨金額一度略降至人民幣 1300 萬元，但一週後即回升至 1400 萬元水準。法人認為，與去年 6 月美國剛宣布課徵 10% 關稅相較之下，今年 5 月出貨金額衰退情況較為緩和，顯示穩健汰舊需求，成為支撐訂單的動能，在價格持穩下，亞德客第 2 季營收可望季增逾 2 成。

雖然亞德客近期訂單能見度有限，但法人預期，在日出貨金額持穩下，下半年營收可望升溫，帶動獲利表現攀揚，營運表現將優於上半年與去年同期。

不過，亞德客新品微型線性滑軌方面，受到通路庫存仍待去化影響，營收貢獻恐不如原先預期，但亞德客持續針對電動產品投入資本支出，盼能提高產品廣度，目標為年底前將電動產品產值，由目前的人民幣 2 至 3 億元，提高到 5 至 6 億元，且明年將投入生產標準型線性滑軌，2021 年生產電動缸。

亞德客第 1 季營運受到美中貿易戰影響，客戶態度觀望，稅後純益 6.86 億元，季增 0.73%，年減 21.96%，每股純益 3.63 元。

