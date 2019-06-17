盤前財經大事搶先讀2019年6月17日

致和證

今日操盤前瞻

股東會：大同、茂生農經、其祥 - KY、富林 - KY、大宇、億泰、高興昌、晉椿、泰豐、宇隆、海悅等

除權息：為升、凱羿 - KY、晶達、信驊、致和證、創威、鼎基、昇陽半導體、愛爾達

〈觀察〉企業搭降息順風車籌資 Q2 企業發債規模衝破千億

美中貿易戰一路延伸至科技角力，讓全球景氣成長蒙上一層陰影，就連美國聯準會也態度鬆動，有意透過降息刺激經濟，市場利率可能進一步探低，在此氛圍下，企業也加快發債進度，據統計，光是第 2 季公司發債規模，就超過 1200 億元。閱讀全文...

〈觀察〉記憶體產業 Q2 可望為需求落底期 Q3 市況回穩迎旺季

記憶體產業去年下半年歷經產業景氣調整，不過，在市場庫存逐步調節後，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等記憶體廠均認為，需求已走出谷底，最壞情況已過，第 3 季市況將轉佳；國際半導體產業協會 (SEMI) 也認為，下半年記憶體資本支出可望回穩，市場均看好，記憶體產業市況可望於第 2 季築底，下半年起走穩。閱讀全文...

〈鴻海股東會〉6/21 登場將是郭董最後一次董座身分出席 聚焦五大問題

眾所矚目的鴻海 (2317-TW) 股東會將於 6 月 21 日登場，這也可能是董事長郭台銘最後一次主持股東會，預計股東會將聚焦五大重點，包含郭董卸下董座後在鴻海的定位、新董事長人選、集團未來方向、下半年展望、鴻海股價表現等，都將成為股東會的關注焦點。閱讀全文...

美股投資人密切關殖利率曲線走勢 銀行股首當其衝

華爾街最受尊敬的經濟學家 Ed Hyman 將殖利率曲線倒掛視為美股「頭號」風險，這張圖表解釋了一切原因。根據 Leuthold Group 資料，回溯至 1986 年，當殖利率曲線急劇變平並最終倒掛時，標準普爾 500 指數在未來 12 個月內趨於下跌。閱讀全文...

天賜良機！金銀比飆 26 年新高 下半年炒銀有機會

近期黃金 / 白銀價格比率攀升至 90：1 以上，創 26 年來驚人新高紀錄，鑒於白銀價格相對比黃金便宜得多，許多專家和分析師皆看好，全球經濟疲弱態勢之下，白銀可能會在今年下半年大放異彩。閱讀全文...