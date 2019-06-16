利空壓抑買氣台股觀望震盪整理 貿易戰態勢未明前先看年線支撐

台股在國際利空雜音干擾下，週線仍上漲 115 點，但受賣超與觀望買盤拉扯，盤勢仍呈狹幅整理，法人表示，在貿易戰未有明確態勢前，市場仍將持續觀望，短線先看年線、季線兩道關卡。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，大盤目前在年線之上震盪，目前市場雖然期待美中貿易關係和緩，但從現況研判，短期內恐難達成共識不確定性將持續壓抑投資信心。

從技術面來看，目前加權指數月 KD 雖連續 3 個月呈現黃金交叉，但 5 月因貿易戰升溫盤勢大幅修正破壞多頭結構，導致上檔壓力增加，短線以年、季線為觀察指標。

周書玄表示，如果貿易戰沒有繼續升溫，加上主要央行持續偏鴿態度，預期台股後市仍有偏多的機會正面看待，而市場築底反彈的施力點可立基於市場對美中抗衡的「習以為常」，可望讓市場信心止穩帶動評價面上揚，但要留意的是，短線政策訊息發展快速容易對資本市場造成波動。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，觀望的氣氛壓抑台股交投動能，過去一周，台股每日成交量從原本千億元以上驟降至千億元以下，顯示市場觀望者多；至於類股部分，有基本面與成長性等利基支撐，又能滿足市場避險資金的電動自行車等族群在資金挹注下，表現反而相對抗跌。

廖哲宏指出，從中長期展望來看，貿易戰與科技戰後續發展仍是左右盤勢關鍵，投資的布局上可聚焦有國際競爭力、成長性的標的為主，包括 5G、雲端、AIOT、無線耳機等類股。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾則認為，美中貿易戰與華為禁令最後不管如何落幕，可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨已是趨勢，此一趨勢可望對台灣供應鏈有長線正面助益，尤其看好科技族群，包含半導體、射頻元件 (PA)、光通等。

宏利台灣動力基金經理人游清翔分析，未來貿易戰觀察重點將在中國另外的 3250 億美元的貨品清單是否也將被美國加徵關稅，而華為事件衝擊，市場反應雖有鈍化跡象，然仍需密切觀察相關供應鏈台廠基本面的變化。

游清翔指出，目前台股仍以次產業以及個股表現為主，基本面復甦的個股是投資重點，包括 5G、ABF 載板、功率放大器、TWS 真藍芽耳機、電動車、e Bike，以及消費等都是看好的領域。