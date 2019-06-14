上海商銀今年擬定5大業務方針 通過現增發行普通股3.8億股

金融股股王上海商銀 (5876-TW) 今(14)日召開股東會，總經理陳善忠針對該行今年的業務重點，訂出 5 大方針。股東會後董事會通過現金增資發行普通股，將發行普通股 3.8 億股，每股面額新台幣 10 元。該行表示，此次辦理現增，為了強化資本，增進營運資金。

上海商銀去年稅後純益 183.62 億元，年成長 10.5%，其中，稅後純益歸屬母公司業主 137.12 億元，年成長 10.7%，每股稅後純益 3.37 元，較上年 3.04 元增加 0.33 元，年增 10.9%。

今天股東會也通過股利政策，每股將配發現金股利 2 元，今天的收盤價 56.2 元，穩坐金融股股王寶座，以此估算，現金股息殖利率約 3.6%。

陳善忠表示，「深耕台灣，連結兩岸三地，拓展國際市場」是該行的中期策略，今年主要有 5 大業務發展重點，包括：

一、加強資源整合：持續強化滬港台「上海銀行」策略聯盟業務合作，並加強 OBU 與海外分行業務的發展，提供台商、港商及陸商更完整的金融服務，同時強化銀行保險業務的發展，發揮合併保代子公司的經營綜效，整合分行企、個、理財及存匯四線 RM 與客戶資源，加強客戶關係管理。

二、加強業務拓展：維持企金業務競爭優勢，強化個金與財富管理業務，企金以 5+2 新創產業、海內外中小企業信保及外匯、OBU 為重點，個金以自住型及理財型房貸、房屋修繕及消費性貸款為重點，財富管理以提供高價值理財服務為重點。

三、強化數位金融：加強企業與個人網銀交易與服務功能，持續設置智慧分行，推動虛實整合，提供客戶全新數位金融體驗，並推廣行動支付與數位帳戶，運用 AI 提供更多線上服務與業務。

四、持續布建通路：6 月新設 3 家國內新分行，並申設大陸無錫分行，布建更完整的兩岸三地金融服務網絡。

五、強化營運管理：重視公司治理與履行企業社會責任，持續強化內控與法遵，優化風險管理與資訊安全。

此外，上海商銀股東會後董事會通過現金增資發行普通股，由於該行目前股本不大，約 41 億股，以每張面額 10 元計算，約 410 億資本，而此次增資 3.8 億股，約占總股本 9% 左右；此次現增計畫，預計保留新股總數 15% 由員工認購；10% 對外公開承銷；原股東認購或無償配發比例為 75%。至於預計可以募得到的資金，因今日董事會才通過，尚待承銷商擬定。