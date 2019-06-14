憂貿易情勢衝擊經濟 IEA連兩月下修全球石油需求成長預估

國際能源署 (IEA) 今(14)日發布報告指出，受貿易緊張情勢影響，經濟前景堪憂，恐影響石油需求，因此 IEA 連續第 2 個月，下修全球石油需求成長預估。

IEA 報告將 2019 年全球石油需求成長下修 10 萬桶，至每日 120 萬桶；預估 2020 年全球石油需求成長，可望回升至每日 140 萬桶。

IEA 報告稱，假設 2020 年未發生重大地緣政治事件，且石油輸出國組織 (OPEC) 的供給有所增加，應可滿足市場需求。

IEA 報告也列出多項可能影響石油需求的因素，包括日本暖冬、歐洲石化產業成長趨緩，以及全球貿易前景惡化。

值得注意的是，OPEC 日前發布的月報，也強調美中貿易緊張情勢，恐導致經濟成長趨緩、石油需求下滑，OPEC 上月石油產量續降，創 2014 年 6 月以來新低。

OPEC 報告指出，5 月 OPEC 石油產量，平均每日減少 23 萬 6000 桶，至 2988 萬桶，是 2014 年 6 月以來，首度低於 3000 萬桶。

沙烏地阿拉伯 5 月份石油產量，平均每日減少 7 萬 6000 桶，至 969 萬桶；至於遭美國經濟制裁的伊朗和委內瑞拉，前者平均日產量減少 2 萬 2700 桶，至 237 萬桶；後者平均日產量減少 3 萬 5000 桶，至 74.1 萬桶。

台北時間週五下午 5 點 15 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.18%，至每桶 61.20 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.38%，至每桶 52.08 美元。