盤前財經大事搶先讀2019年6月14日

今日操盤前瞻

美國 5 月零售銷售、消費者信心

日本 4 月工業生產終值

股東會：華南金、富邦金、國泰金、開發金、玉山金、元大金、台新金、新光金、國票金、永豐金、中信金、日盛金、上海商銀、聯發科、世界、台半、華邦電、宏碁、英業達、穩懋等

除權息：寒舍、德律、大量、湯石照明、寶雅

台商回流再添 4 家創上千就業機會 累計投資達 3750 億

經濟部投資台灣事務所昨 (13) 日再通過 4 家台商回台投資案，截至目前，已有 73 家通過審查，總投資金額高達新台幣 3750 億元，預估可創造 3.4 萬個本國就業機會。閱讀全文...

智擎經營權之爭落幕 葉常菁辭總座仍留董事

智擎 (4152-TW) 昨 (13) 晚間公告，解任總經理葉常菁，由東洋製劑研發中心副總經理胡宇方出任掌舵，葉常菁表示，已在股東會遞出辭呈，仍留任智擎董事，人事案 7 月 12 日生效。閱讀全文...

中華電攜手宏達電簽合作備忘錄 投入 5G、終端產品佈局

中華電 (2412-TW) 與宏達電 (2498-TW) 昨 (13) 日宣布，雙方簽署 2019 年度合作備忘錄，合作項目包括 5G 技術、5G 商轉實例及智慧型手機產品等，中華電信將獨家販售合作品項，雙方將積極發展台灣 5G 應用。閱讀全文...

〈油輪遇襲〉重燃油價漲勢 布蘭特原油看漲至 80 美元

因擔憂全球經濟減緩，需求轉弱，原油價格近來飽受壓力。但若週四油輪在阿曼灣遭攻擊事件，再重複上演，油價可能反應政治風險，價格上漲。閱讀全文...

臉書傳下週推新款加密貨幣 背後金主大有來頭

臉書 (FB-US) 已與 Visa(V-US)、Mastercard (MA-US)、PayPal (PYPL-US) 和 Uber Technologies (UBER-US) 等數十家公司簽約，他們將支持臉書下週計畫推出的新加密貨幣。閱讀全文...