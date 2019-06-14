日經濟大臣：美日貿易協議已有進展

在與美國貿易代表 Robert Lighthizer 會談後，日本經濟大臣茂木敏充 (Toshimitsu Motegi) 表示，日本和美國已深化彼此貿易立場，貿易協議有所進展，並將繼續進行討論。

茂木表示，美日一直在針對貿易議題交換意見，可望於本月底 G20 高峰會前夕，於大阪進行會談，不過目前沒有針對協議細節做討論，「我們還需要與部長們詳談後才能決定」茂木補充道。

日本經濟大臣表示，首相安倍將與美國總統川普，於 G20 高峰會上討論各類議題，包括東南亞局勢、國際情勢和最受關注的美日貿易協議。

茂木說道，兩方都不停確認兩國貿易談判有在持續進展。

在回答記者提問時，經濟大臣表示，日本一直要求白宮削減對汽車工業的關稅，由於川普日前曾威脅要針對日本汽車製造商加徵高關稅，因此在五月川普訪日，也是為避免日本與美國的貿易不平衡。

另一方面，在川普決定退出由環太平洋 11 國簽署的 TPP 協定後，美國反而希望日本削減對美國農產品的關稅，以恢復其競爭力。

TPP 協定於 2016 年由美國和環太平洋 11 個國家簽署，規模約佔 WTO 涵蓋的所有貿易量的 40%，不僅包括降低關稅，還設立零售、通訊、娛樂與金融服務等自由化條款。

日本強調，兩國已在去年 9 月貨物貿易協定 (TAG)，同意農產品關稅，不得低於 TPP、日歐經濟合作協定 (EPA) 過去達成的協議水準，對此，美國也在去年對此協定表示尊重。