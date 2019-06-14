攻季線得漲百點 電金不同調繼續磨

台股昨日還是受到港股「反送中」影響，加權指數未能守住 10600 點整數關卡，以下跌 54.65 點、10561.01 點作收，成交值縮至 958 億元。台股要攻季線，至少還得漲 100 點，但如電金不同調，盤勢恐繼續磨，不過新台幣匯率又貶破 31.5 元大關，護盤壓力大增，短線上多頭得步步為營，關鍵點位為 10549、10574、10612 點，務必留意穿出點位區間後震盪擴大!

台股今日將收周線，能否成功收上 10600 點關卡? 10574 得先站穩並挺住，上攻 10600 關卡，最好連 10612 也能成功收上，才有機會續往 10652 與季線挺進，但如 10574 未能站穩，須留意回防 10549、10515 點，10500 點整數關卡為這波攻勢最後防線，不宜真跌破，否則這波攻勢將宣告結束。

美中貿易戰華為禁令持續延燒，加上香港「反送中」影響港股，對亞洲股市也成為新變數，台股權王台積電昨日軟腳，雖然台積電出面否認遭到美方要求禁止供貨華為，但是外資在台積電除權前大舉賣超的動作，仍不尋常，台積電走勢仍將是今日關鍵。

國際油價再度因油輪遇襲而強彈，除了電子金融之外，傳產族群是否再度獲得資金轉進，也可留意，包括塑化，以及新台幣續貶，資產股題材是否再度受到青睞，則是可留意的選股方向，在國際股市紛擾之際，法人作帳行情是否能如原先步調? 只要台股維持震盪格局，法人仍將努力把握 6 月中旬的「作帳黃金周」，力拚績效! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)