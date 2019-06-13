兩艘油輪於阿曼灣遇襲 油價大漲逾4%

根據《彭博社》報導，有兩艘油輪在荷莫茲海峽附近的阿曼灣遇襲，且發生爆炸；受此消息影響，今 (13) 日國際油價自 5 個月低點反彈，大漲逾 4%。

台北時間週四晚間 8 點 09 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 4.37%，至每桶 62.59 美元；西德州中級原油期貨上漲 4.40%，至每桶 53.39 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國第五艦隊表示，有兩艘油輪在阿曼灣遇襲，美方正針對此事進行調查；據悉，其中一艘載有中油委運的 7.5 萬噸石油腦。

其中一艘油輪 Front Altair 的經理指出，當油輪遇襲受損時，正在國際水域航行，對於遇襲原因，「目前仍不得而知」；另一艘油輪 Kokuka Courageous，是從沙烏地阿拉伯前往新加坡的途中遭到襲擊。

倫敦經濟學院中東政治學教授 Fawaz Gerges 認為，就算沒有鐵證，美國及其盟國也會指控伊朗是幕後主謀，「這是個壞兆頭，有失控的可能。」

今年 5 月 12 日，亦有 4 艘油輪在阿曼灣遭到襲擊，美國軍事小組在進行初步調查後指出，伊朗可能是幕後主謀。

稍早，石油輸出國組織 (OPEC) 發布月度報告，稱美中貿易緊張情勢，恐導致經濟成長趨緩、石油需求下滑；5 月 OPEC 石油產量，平均每日減少 23 萬 6000 桶，至 2988 萬桶，是 2014 年 6 月以來，首度低於 3000 萬桶。

報告稱，沙烏地阿拉伯 5 月份石油產量，平均每日減少 7 萬 6000 桶，至 969 萬桶；至於遭美國經濟制裁的伊朗和委內瑞拉，前者平均日產量減少 2 萬 2700 桶，至 237 萬桶；後者平均日產量減少 3 萬 5000 桶，至 74.1 萬桶。

OPEC 和俄羅斯等產油國，將於 6 月底或 7 月初舉行會議，決定是否延長減產協議；OPEC 報告強調，將在會中審慎評估經濟前景。