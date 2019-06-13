傳兩艘油輪於阿曼灣遇襲 油價應聲漲逾2.6%

外媒報導稱，兩艘國籍不明的油輪，在荷莫茲海峽附近的阿曼灣遇襲，且發生爆炸；受此消息影響，今 (13) 日國際油價應聲反彈，漲逾 2.6%。

台北時間週四下午 4 點 12 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.63%，至每桶 61.55 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.64%，至每桶 52.49 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

路透社引述隸屬英國皇家海軍的海上貿易組織 (UKMTO) 說法，稱有兩艘油輪 (另有消息稱一艘)，在阿曼灣發生爆炸；伊朗媒體報導則宣稱，這兩艘油輪是因「遭到襲擊」而爆炸。

UKMTO 示警，有鑑於近期美國和伊朗之間的緊張關係，相關單位應謹慎以對。

今年 5 月 12 日，亦有 4 艘油輪在阿曼灣遭到襲擊，美國軍事小組在進行初步調查後指出，伊朗可能是幕後主謀。

美國能源資訊署 (EIA) 日前公布月報，預估今年美國原油平均日產量為 1232 萬桶，較 5 月預測值減少 14 萬桶；全球石油需求成長，平均每日將減少 16 萬桶，至 122 萬桶。

美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，上週原油庫存增加 220 萬桶，與分析師預估的減少 48 萬桶落差極大，且連續第 2 週攀升；該消息導致週三油價重挫 4%，跌至 5 個月低點。

石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，將於 6 月底或 7 月初舉行會議，決定是否延長減產協議。