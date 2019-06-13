凱基銀與工會簽訂團協 金融整併後優退更有保障 逾千名員工受惠

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行與凱基銀行企業工會，歷經 5 年、逾 40 次的勞資協商，今 (13) 日臨時召開記者會，宣布簽訂團體協約，此為開發金旗下首家簽訂團協的子公司，董事長魏寶生表示，簽訂此份團體協約後，一旦發生金融整併、經營權發生變動時，員工優退方案等將更獲保障，目前工會逾千名會員都將受惠。

魏寶生表示，光從去 (2018) 年起至今，與勞資相關的裁罰合計就達 274 萬元，近年來資方積極與勞方協商，歷經 5 年、40 幾次團體協約協商，凱基銀今日與凱基銀行企業工會達成共識，成為開發金旗下首家完成團體協約的子公司，且也可降低因勞資問題遭罰的可能性，魏寶生說，「我從念書就一直都是模範生，當然不希望這樣一直被罰，未來目標希望當個勞資和諧的模範生。」

談到 174 萬元罰鍰，魏寶生表示，包括企業工會未同意延長工時，經勞檢，就被裁罰了 7 次、共 189 萬元；企業工會未同意女性勞工夜間工作，遭裁罰 2 次，罰鍰 35 萬元；未依規定給付加班費，遭罰 2 次，罰鍰共 50 萬元，等於去年至今共計罰 174 萬元。

凱基銀企業工會理事長方姚駿表示，此次簽定的團體協約達 41 條，其中最大癥結點在加班權，資方原本盼將原訂 3 年加班權改為無限期，讓工會無法接受，認為依規定，加班權期滿可再次展延延長 3 年，因此工會可接受最大範圍至多是 6 年，今天到記者會前最後一刻勞資雙方才就此達成協議。

魏寶生表示，今天簽訂團體協約後，在金融整併、公司經營權變動時，團體協約內訂有優惠退休退職方案，年資 10 年以下為 1.5N(年資)+1 個月月薪、年資 15 年以上為 2N+1 個月月薪，符合退休資格者，依退休辦法 (分勞退新舊制) 計算 + 6 個月月薪；員工若選擇留任，滿半年即滿一年將可領取留任獎金各 1.5 個月。

為促進勞資的和諧共榮，今日 (6/13) 在行政院勞動部、台北市勞動局長官之見證下，凱基銀行與企業工會下午舉行團體協約簽約典禮，由凱基銀行董事長魏寶生、凱基銀行企業工會理事長方姚駿，分別代表資方、勞方簽訂團體協約。不僅展現資方對工會活動之尊重，並期望強化勞資的互信及合作基礎，攜手強健該行永續經營體質，創造股東、企業與員工三贏的經營績效。

魏寶生表示，凱基銀行積極落實企業公民責任，對於關懷員工的身心健康、重視員工職能發展及提供良好友善的工作環境均不遺餘力，凱基銀行員工均享有健康檢查、在線上選擇適合的金融產品業務課程進修，及已陸續執行老舊分行裝修等，都是希望能保障員工能安心工作的權益。

魏寶生強調，本次凱基銀行與工會簽訂之團體協約，是以行政院勞動部、台北市政府勞動局所製訂的「團體協約參考範本」為藍圖，參考由工會理事長方姚駿所提之各家金融銀行同業範本為依據，經過雙方充分溝通討論，以建立員工更健康優質的職場環境為努力目標，相信此團體協約的簽訂，將有助於該行強健永續經營體質，並凝聚同仁向心力、有效提升經營績效，讓凱基銀行未來能為員工、股東及社會創造更多價值。