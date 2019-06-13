聚陽轉單進補5月獲利年增3成 前5月稅前EPS 4.28元

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 今 (13) 日公告 5 月自結獲利，在轉單挹注帶動下，單月稅前盈餘 1.38 億元，月增 6%、年增 29%，每股稅前盈餘 0.66 元，累計今年前 5 月稅前盈餘 8.96 億元，年增 53.8%，每股稅前盈餘約 4.28 元。

聚陽 5 月營收 20.63 億元，月增 13.4%、年增 40.3%，營業利益 1.59 億元，月增 29.8%、年增 61.8%，稅前盈餘 1.38 億元，月增 6%、年增 29%，每股稅前盈餘約 0.66 元。

累計聚陽今年前 5 月營收 106.01 億元，年增 29%、營業利益 9.14 億元，年增 54.3%，稅前盈餘 8.96 億元，年增 53.8%，每股稅前盈餘約 4.28 元。

聚陽今年接單暢旺，加上美中貿易戰轉單效益持續浮現，產能供不應求，因此有較大空間可選擇金額、毛利較佳的訂單，也推升獲利成長幅度優於營收成長。

法人則預估，接下來逐漸邁入冬裝出貨旺季，聚陽營收將逐月走強，6 月可望優於 5 月，第 2 季估將年增 20-25%，第 3 季營收、獲利將達高峰，第 4 季則僅次於第 3 季，是全年次佳的季度。