兩艘油輪於阿曼灣遇襲 國際油價漲逾3%

根據《彭博社》報導，有兩艘油輪在荷莫茲海峽附近的阿曼灣遇襲，且發生爆炸；受此消息影響，今 (13) 日國際油價自 5 個月低點反彈，漲逾 3%。

台北時間週四晚間 6 點 37 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 3.02%，至每桶 61.78 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.72 %，至每桶 52.53 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國第五艦隊表示，有兩艘油輪在阿曼灣遇襲，美方正針對此事進行調查。

其中一艘油輪 Front Altair 的經理指出，當油輪遇襲受損時，正在國際水域航行，對於遇襲原因，「目前仍不得而知」；另一艘油輪 Kokuka Courageous，是從沙烏地阿拉伯前往新加坡的途中遭到襲擊。

倫敦經濟學院中東政治學教授 Fawaz Gerges 認為，就算沒有鐵證，美國及其盟國也會指控伊朗是幕後主謀，「這是個壞兆頭，有失控的可能。」

今年 5 月 12 日，亦有 4 艘油輪在阿曼灣遭到襲擊，美國軍事小組在進行初步調查後指出，伊朗可能是幕後主謀。

美國能源資訊署 (EIA) 日前公布月報，預估今年美國原油平均日產量為 1232 萬桶，較 5 月預測值減少 14 萬桶；全球石油需求成長，平均每日將減少 16 萬桶，至 122 萬桶。

EIA 數據顯示，上週原油庫存增加 220 萬桶，與分析師預估的減少 48 萬桶落差極大，且連續第 2 週攀升；該消息導致週三油價重挫 4%，跌至 5 個月低點。

石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，將於 6 月底或 7 月初舉行會議，決定是否延長減產協議。