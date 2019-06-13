全球金融市場處於高度波動的不穩定狀態，油跌金漲更預告未來經濟前景不容樂觀，但接地氣的生活產業，營運相較不受波及，依然口袋現金滿滿。

【文／林麗雪】

美中貿易戰衝擊下，全球實體經濟受衝擊，已是不可避免的景況，現在投資人或許對經濟下滑的感受還沒那麼強烈，但金融市場的表現往往最為領先經濟的基本面，每當經濟表現不佳時，最接地氣的內需產業，營運往往也最不受影響，這預料會是未來一段時間資本市場投資的主旋律。

經濟成長率預期下修

繼ＩＭＦ四月初下修全球經濟成長率至金融危機以來最低後，世界銀行六月初也考量全球出口與投資下滑，預估今年全球經濟成長率將放緩至二．六％，較去年報告預測的三％為低，其中，又以已開發經濟體今年經濟成長率放緩的情況明顯，美國預估經濟成長率將放緩至二．五％，明年將進一步放慢至一．七％；另日前，主計總處也以民間消費不如預期為由，下修國內今年經濟成長率預估至二．一九％，惟國內民間投資持續增加，有利於國內經濟穩步前進。

相較於實體經濟的緩步下滑，金融市場的反應則更為直接，從近期美元、原油、黃金的走勢，即可窺知一二。

美元、原油、黃金這些金融商品的變化，向來詭譎不易搞懂，但當這些金融商品發生不尋常的劇烈波動時，其實往往也預告著未來經濟基本面將出現不尋常的變化。

油價下跌，往往預告著，未來產品會開始賣不好，經濟會下滑，當經濟下滑，原油的需求量必定銳減，這是從基本面的供需面來看。

油金不尋常波動露警訊

另個角度看，美中貿易戰是引爆這次原油下跌的關鍵事件，但油價以美元計，美國本身是世界原油需求最大的國家，美元的升貶，直接影響原油價格，油價飆，對美國民間消費不利，也讓美元貶值，這不是美國樂見的，然油價在美中貿易戰的衝擊下大跌，再搭配聯準會釋出鴿派降息訊號，美元適度地走弱，有利美國出口，怎麼看，到目前為止美國都是大贏家，但若是原油價格再持續走弱下去，恐怕美國也難逃經濟下滑衰退的風險，也是全球經濟要陷入更大衝擊的時候了。

最近黃金價格的意外走強，或可暫歸因於美元的走弱、投資人擔心貨幣貶值而導致資金轉入，但後續要留心的是，一旦金價持續上漲、油價再下跌，往往預告的是未來全球經濟前景將疲弱不振。

來源：《先探投資週刊》 2043 期

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