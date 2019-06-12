中租-KY旗下仲利成功公司完成三年期4.5億馬幣聯貸

中租 - KY(5871)旗下馬來西亞仲利成功公司 (Chailease Berjaya Credit Sdn Bhd) 為充實營運資金，昨 (11) 日完成三年期 4.5 億馬幣聯貸案，折合新台幣約 32.4 億元，將作中期業務發展及擴大規模之用。此聯貸案由瑞穗銀行及新加坡華僑銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，參貸銀行包括馬來西亞中國銀行、盤谷銀行與馬來亞銀行公司。原訂籌組 3 億馬幣聯貸案，在金融機構踴躍參貸下，最終以 4.5 億馬幣結案，逾推案金額 1.5 倍。



中租 - KY 表示，仲利公司於 2015 年 9 月與成功集團合資程度，初期以車輛分期業務進入馬來西亞，2018 年躍升當地第二大中古車融資公司，如今已跨入重型機車市場，並取得貸款執照，未來逐步拓展商用車、重型設備、中小企業融資等業務。



中租 - KY 指出，仲利公司總部設於吉隆坡，在新山及檳城各設南北兩家分公司，辦事處座落峇株、怡保、馬六甲、芙蓉等地，今年新設關丹辦事處，將積極在馬國東部及西部發展業務。