74家第一上市公司在台掛牌 本益比優於大盤

證交所為推廣台灣資本市場，近年來馬不停蹄前進海外招商引資，日前再度與券商、會計師事務所攜手前進泰國，向當地台商介紹台灣資本市場，根據證交所統計，目前共有 74 家第一上市公司在台掛牌，去年全年週轉率高達 247.84%，本益比約 15~19 倍，表現優於大盤表現。

證交所日前與第一金證券、安永聯合會計師事務所合作辦理「前進臺灣資本市場說明會」，吸引不少當地企業代表出席，席間並分享交流開拓新南向事業的心得。

證交所統計，截至 6 月 10 日止共有 74 家第一上市公司在台掛牌，去年全年週轉率高達 247.84%，交易相當熱絡，本益比在 15~19 倍左右，表現比大盤整體更亮眼。

根據證交所資料，目前已有三家泰國企業包括泰鼎 - KY、JPP-KY、日成 - KY 在台上市，是目前新南向國家中最多者，家數與越南持平，由於美中貿易戰持續延燒，不少台商為了躲避關稅，紛紛轉移生產陣地，預期不久將來將有更多當地台商申請回台上市。

證交所表示，隨著貿易摩擦加劇，更凸顯東協國家的地位，尤其泰國又是製造業重鎮，為使在地台商能在競爭日益激烈的環境保有戰略優勢，證交所除透過資本市場力量協助台商企業把握機會發展外，更邀請工研院一同赴泰招商，希望憑藉優異的研發能量，作為台商打國際盃的有力靠山。