【運達投顧】端午成功變盤否？



端午假期間美股表現不錯也激勵台股放假後跳空開高，端午變盤是否出現訊號？蕭春源分析師重點分析如下：

1. 上週我們就國際股市的技術分析做過說明：全球股市目前的技術面幾乎雷同，都是月線即將在未來一個月都是扣抵低檔區，所以月線的壓力目前在全球股市裡都不會是太大的壓力。道瓊上週連漲四天漲了超過 900 點目前不只站上月線並且已經領先全球股市挑戰年線，高科技股與費半也都站上月線，美股破底翻的跡象明顯，當美股不止站穩月線還往年線挑戰時，反而上週一直區間打底的亞股已經變成落後族群，可見亞股現階段站穩年線不會是問題，就台股來看本週的重點在挑戰上週三高點 10541 點，這個位置站上代表台股一個月的底部完成且月線會出現翻揚，接下來就是往年線 10658 點挑戰，本週起技術面會為了下周的期貨結算開始有攻擊機會。

2. 美股續彈主要原因還是跟聯準會的降息議題有關美國上週五公布 5 月新增非農就業僅 7.5 萬人，大幅低於原本市場預期的 17.5 萬人，由於上週二美國聯準會主席暗示有降息的可能，市場預計在 7 月降息一碼的機率高達 59.3%、7 月降息 2 碼的機率達 21.1%，市場氛圍已認定將在 7 月出手降息。降息的預期心理激勵上週美股四大指數開高走高呈現破底翻的走勢，加上美、墨已達成協議，美方將無限期暫停向墨西哥所有輸美商品課徵關稅，上週說明降息最先影響的是美元走勢，美元若正式跌破 97 元關卡美元將出現兩個月的頭部，且很有機會回測一年來的低點 95 元附近，這兩天美元已經跌破 97 元關卡，預計下個月降息機會大所以未來一個月美元都會在降息的議題下偏弱勢表現，這對亞洲匯率升值空間加大，資金面將有資金回流亞股支撐亞股續彈的空間。

3. 上週我們說明台股本周起是否有攻擊的機會有幾個指標：

(1) 陸股是否可以脫離盤局挑戰前高，(2) 外資的期貨倉位是否可開始增加並站上 5 萬口，(3) 美元走勢是否跌破 97 元關卡；這三個指標只要有任何一個訊號出現則是台股開始攻擊的時刻，目前已經明顯看到美元的走勢也激勵美股連四天上漲，本週重點應放在下周三的期貨結算外資是否開始增加多單倉位，到上週四外資期貨倉位只有 4 萬口出頭，下周的結算台股是否可站上年線外資倉位關係著攻擊的強弱，若本週外資多單可以站上 5 萬口那麼不只下周有拉高結算機會甚至多方有機會延續到月底的摩台結算，月底 28 號大阪 G20 會議川普將與習進平針對貿易戰協議當然協議，過與不過關係著下半年全球股市的多空，但月底前貿易協議仍有機會所以台股本週起一直到月底前電子權值股的撐盤是關鍵，若跌深的電子權值股若沒表現台股也漲不上來，所以這裡要留意如台積電鴻海矽晶圓的環球晶被動元件的國巨華新科等低位階低本益比的概念股。

※運達投顧蕭春源分析師

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