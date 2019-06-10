美國加密貨幣交易所 Bittrex 日前發布消息指出，自 6 月 21 起，將不再為美國用戶提供 32 種加密貨幣（如圖示）的交易服務，而其國際平台 Bittrex International 的用戶則不受影響。

圖片截取自：Bittrex

該交易所指出，短期內會向美國用戶發送電郵通知，以說明上述加密貨幣的處理方式，包含：轉換成可交易的資產、取消訂單或轉出交易所。

6 月 21 日通知生效後，32 種被選定的加密貨幣將被轉移至 Bittrex International，美國用戶將無法購買或出售所述資產，相關未結訂單也都將被取消。屆時若用戶的 Bittrex 錢包仍持有這些代幣，Bittrex International 將繼續為其進行託管同時允許用戶撤回。

今年 3 月，Bittrex International 首發 IEO 項目 RAID，然而就在正式上線前數小時，官方於凌晨突然發出通告喊停。聲明稱，剎停 RAID IEO 的原因是獲悉 OP.GG 終止了與 RAID 的戰略合作夥伴關係。

隔月，紐約金融服務部（NYDFS）以「反洗錢、反資恐及盡職調查、消費者保護等安全政策不達標」為由，拒絕向 Bittrex 核發加密貨幣經營牌照 BitLicense。

區塊客上週報導，幣安去中心化交易所（Binance DEX）宣佈，binance.org 將於 UTC 時間 7 月 1 日凌晨 12 點開始對美國在內 29 個國家、地區的用戶實行「地域封鎖（Geo Blocking）」，但用戶仍可透過 VPN 或使用已支持幣安鏈（BNB）主網的錢包，作為持有及管理資產的替代方案。

這篇文章 Bittrex 宣告下週終止在美提供 32 種加密貨幣交易服務 最早出現於 區塊客。

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