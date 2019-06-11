TPK宸鴻旗下宸展光電 將於深交所上市

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 旗下宸展光電，日前於中國證監會刊登招股書申報稿，將在深圳證券交易所上市，申報稿指出，宸展將在 A 股發行不超過 3200 萬股 (約 25%)，發行後總股本不超過 12800 萬股。

根據宸展上傳的招股書指出，募集資金將扣除發行費用後，主要投資於智慧交互顯示裝置自動化生產基地建設專案、研發中心及資訊化升級系統建設專案和補充流動資金項目。

宸展控股股東為 IPC Management，持有 3975.04 萬股股份，持股比例 41.41%，實際控制人宸鴻董事長 Michael Chao-Juei Chiang(江朝瑞)。

宸展營運主要為商用智慧交互顯示裝置整體解決方案提供商，產品包括智慧交互顯示器、智慧交互一體機和智慧交互顯示裝置零部件，應用於零售、金融、工業自動化、醫療、餐飲、快遞物流、遊戲娛樂、交通運輸、公共事業等終端領域。

宸展目前的客戶涵蓋 Elo、NCR、Diebold、Mouse、Acrelec、長城資訊、瑞迅、新北洋等知名品牌廠商，產品主要外銷為主，地點包含美洲、歐洲、亞洲等數十個國家及地區。

宸展近 3 年財務，2016、2017、2018 年營收分別為人民幣 12.23 億元、11.25 億元、12.79 億元；純益為人民幣 1.23 億元、7199 萬元和 1.19 億元。