盤前財經大事搶先讀2019年6月11日

今日操盤前瞻

日本 5 月工具機訂單

美國 5 月 PPI

法說會：鴻海、欣高

股東會：台塑、東聯、台紙、新光鋼、昂寶 - KY、鎧勝 - KY、旺矽、易華電

若習近平不參加 G20 川普：將另對中國加徵關稅、立即生效

美國總統川普昨 (10) 日表示，若中國國家主席習近平不參加月底的二十國集團 (G20) 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。川普上週曾言，他至少可另對價值 3000 億美元的陸貨加稅，「我會在適當時機出手」。閱讀全文...

電信三雄 5 月獲利 台灣大 EPS 0.4 元蟬聯冠軍寶座

電信三雄公布 5 月營收與營運結果，台灣大 (3045-TW) 每股純益 0.4 元，贏過中華電 (2412-TW) 的 0.33 元及遠傳 (4904-TW) 的 0.23 元，持續蟬聯獲利王，且台灣大前 5 月每股純益 1.91 元，仍領先中華電的 1.78 元與遠傳的 1.14 元。閱讀全文...

匯兌利益進補 六大壽險前 5 月合賺逾 600 億元 南山人壽為進步王

六大壽險公司 5 月獲利全數出爐，在新台幣貶值助攻下，大部分壽險公司多有匯兌利益進補，其中，南山人壽、中國人壽為「唯二」兩家累計獲利同比為正成長的公司，南山人壽更是進步王，但新光人壽累計獲利腰斬，則為退步王。閱讀全文...

〈進出口統計〉貿易戰延長賽拖累出口連 7 黑 有感轉正要等第 4 季

財政部昨 (10) 日公布 5 月進出口統計，5 月出口總額 277.2 億美元，月增 7.3% 但較去年同期減少 4.8%，呈現連 7 黑，財政部統計處處長蔡美娜表示，預估 6 月仍將持續衰退，出口要「有感」反轉要等到第 4 季。閱讀全文...

市場太天真？大摩警告：即使 Fed 今年夏天降息 恐為時已晚

上週末疲弱的非農就業報告，增加市場對降息的期望，摩根士丹利 (大摩) 週一 (10 日) 警示，聯準會降息可能為時已晚，即便可能會在 7 月盡速降息，但也可能不會停止經濟放緩 / 經濟衰退。摩根大通 (小摩) 卻引述歷史顯示，降息能提振股市。閱讀全文...