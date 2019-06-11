【台新投信】貿易戰近尾聲、資金回流 陸股基金逢低定期定額布局 消費股外資愛 優先布局

中美貿易戰再生波瀾，上證指數震盪整理，展望後市，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，此次中國 2000 億美元商品稅率提高到 25%，預計對 2019 年 GDP 影響 0.22%，即使後續最差狀況美國對中國剩下 3000 億美元商品課 25% 的稅，影響 2019 年 GDP 亦僅 0.54%，合計中美貿易戰對中國經濟 GDP 影響為 0.76%，且課完稅貿易戰即結束，目前貿易戰可說已近尾聲，配合企業獲利回溫、MSCI 擴容外資大幅回流，陸股未來持續看漲，建議短線拉回可定期定額長線布局，並以外資青睞的食品飲料、醫藥等消費型基金優先布局。

葉宇真指出，中美貿易戰爆發到現在，2018 年美國對中國 500 億美元商品加 25% 關稅及 2000 億美元商品加 10% 關稅，預計影響 2018 年中國 GDP 增速僅 0.3%；整體來看，美國對中國 2500 億美元商品徵收 25% 關稅，但 2018 年中國規模以上工業企業利潤總額卻仍高達 6.6 萬億人民幣，遠超過貿易戰影響的金額。主要原因在於中國是內需型國家，A 股出口型企業營收和利潤占比均不足 2%，故貿易戰影響不如外界想像的大。

葉宇真表示，今年 A 股企業受惠增值稅減稅和社保降費的利多，獲利明顯提升，在增值稅減稅政策方面，預計將為 A 股減稅 1907.01 億人民幣，帶動淨利提升 5.7%、營業利潤增加 3.9%；在社保費降低方面，預計將提升 A 股盈利 0.25%。分析師預估今年 A 股企業獲利將較去年同期成長 5.5%，明顯優於去年全年獲利衰退 1.9% 的情況。

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