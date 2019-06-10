【華冠投顧】幸運星-強力人工盤之「跌深反彈遍地開花」

焦點個股：3338 泰碩、3324 雙鴻、3017 奇鋐、3037 欣興、3231 緯創

上週中國與台灣端午假期中，美國與墨西哥達成共識，上週五美國公布非農就業人遠低於預期，反而強化了 FED 降息的預期，道瓊兩天反彈 444 點，台股開高跳空上漲又站上月線，人工盤是必需的！！控盤者狂拉大型權值股，如 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海、2308 台達電、3711 日月光投控、2454 聯發科、4938 和碩、3231 緯創…… 帶動散熱模組 PCB＋MOSFET＋半導體跟著跌深反彈！大盤收最高大漲 157 點，成交量微增至 1,069 億。OTC 今天也攻上月線，拉抬矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶 + PA 功率放大器 3105 穩懋、8086 宏捷科，帶領著 OTC 的跌深反彈股也跟著遍地開花！！大漲 1.45% 收最高，成交量 262 億…… 上漲家數 1,010 家，漲停家數增為 13 家，下跌家數僅剩 434 家…… 恭喜大家鬆一口氣啦！胃口加大…… 再來請記得免費加賴，一起來吃金粽囉！！

今天以跌深反彈為主角如散熱三強 3653 健策、3338 泰碩、3324 雙鴻均漲停，而 3017 奇鋐、6230 超眾、3483 力致漲幅也驚人！MOSFET：3317 尼克森漲停、5299 杰力大漲。PCB：6213 聯茂漲停帶動 2383 台光電、8046 南電、3037 欣興強彈。5G 通信：6245 立端、2345 智邦、3062 建漢。IC 設計：3105 穩懋、3034 聯詠、2379 瑞昱、8016 矽創、6451 訊芯 - KY、4947 昂寶 - KY。其他強勢股包括 6486 互動、3293 鈊象、2732 六角、1736 喬山、6188 廣明、3019 亞光、2231 為升、4426 利勤…… 遍地開花強強滾…… 今日台股好不熱鬧！！

林幸蓉 分析師

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。