聯發科5月營收月減1成 6月可望走揚 Q2將達標

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收 191.21 億元，月減 11.29%，年減 6.3%；前 5 個月累計營收 933.96 億元，年增 4.85%；聯發科 4 月與 5 月累計營收已達 406.74 億元，法人估，第 2 季營收應可達標，6 月營收也可望優於 5 月。

聯發科預期，第 2 季營收估達 596-638 億元，季增 13-21%，而聯發科 4 月與 5 月累計營收已達 406.74 億元，以此推算，法人預估，聯發科第 2 季營收應可順利達標，6 月營收也有機會優於 5 月。聯發科並預估，第 2 季毛利率將持續往上成長，估達 39-42%，中間值為 40.5%，持平首季 40.7% 表現。

聯發科日前宣布推出 5G 系統單晶片，預計第 3 季向主要客戶送樣，客戶內建該晶片的終端產品，預計明年第 1 季推出。據悉，目前中國前幾大手機品牌廠，幾乎都是聯發科 5G 系統單晶片主要客戶，如 Oppo、Vivo 等。

近期市場也傳出，聯發科 4G 處理器晶片 P90，已獲多家中國品牌廠導入，且 OPPO 新機 Reno Z 採用 P90 的機種，已在中國開賣，也是 P90 的首發機種，預期將成為支撐營收成長的主要動能。