〈來思達結盟三洋紡〉紡織產能近5成出貨來思達 聯手搶中國家具版圖

台灣最大家具行銷公司來思達 (8066-TW) 創辦人謝貞德和三洋紡織 (1472-TW) 董事長陳和順今 (2) 日共同宣布合作，由謝貞德個人入股三洋紡織 30%，未來三洋紡將出貨予來思達，估可挹注三洋紡年營收 2 億元，占三洋紡的產能逼近 50%。

謝貞德說明，與陳和順合計持股三洋紡過半，可主導三洋紡的經營方向，他也直言，過去三洋紡經營上其實是「被委屈」，實際上擁有良好技術甚至是資產題材，未來來思達將全力配合，將其生產的面料用在連鎖家具品牌上。

目前三洋紡一年的產能可達 4000 萬碼，未來出貨來思達預計可占產能的 5 成，而三洋紡日前也通過來思達轉投資上海徠室達家居增資案，增資規模為人民幣 2400 萬元 (約台幣 1.1 億元)。

徠室達是來思達在中國轉投資的家具零售店，目前在中國有 50 家據點，估明年展至 150 店，長期目標是達 500 店。

謝貞德更透露，接下來與陳和順有意再併購 3-4 家公司，今明兩年還有 2 家上市公司在談，朝通路、加盟和電視購物等發展。

謝貞德 50 歲因投資失利負債，遠赴美國重新出發，由於獨創 51/49、80/20 法則及破壞式行銷策略，成功翻身，並推升事業再攀高峰，帶領來思達躍居全美第八大家具供應商。

而藥酒起家的三洋維士比集團陳和順，2010 年為提升台灣紡織業的技術，投資在台灣成立超過 50 年的三洋紡織。

三洋紡強調，已開發出低資源損耗、低廢氣水排放和高品質的紡織技術，而近年研發出超細聚丙烯長纖維三洋夢纖維，有意打入歐美戶外家具沙發市場，隨著環保輕量的趨勢，此次與來思達開創新商機可期。