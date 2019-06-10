躲關稅？中國商品標籤「越南製造」銷往美國

據外電報導，越南政府宣布，將針對為了躲避關稅轉運至越南，且非法貼上「越南製造」標籤的中國輸美商品，施以高額罰金處分。

越南政府週日 (9 日) 在官方網站上發布，近期海關部門發現許多偽造的產品製造地證書，以及許多轉移貨物的非法行為，涉及範圍上至農業、紡織品，下至鋼鐵和鋁製品。

據彭博社報導，在今年貿易戰衝突之際，越南出口美國大幅上漲，同時中國對美國出口劇跌，雖然有證據顯示外資進駐越南，導致產業供應鏈改變，但市場同時懷疑是中國為了躲避關稅，轉經越南而銷往美國所致。

日前野村控股 (Nomura Holdings Inc) 報導指出，越南是美中貿易戰中，受益最大的東南亞國家，越南輸美國貨物出口，也較其他國家成長率要高上兩倍之多，第一季度同期成長 40.2%，位居第一，而僅次第二的南韓，則成長 18.4%。

越南出口值 (圖片: 彭博)

越南國會經濟委員會常任委員 Do Van Sinh 表示，越南擔心，他們會因為容許假冒的越南製造貨物輸往美國，而遭美國懲罰。

目前越南海關邊防表示，有些進口商會以「越南製造」的包裝紙，掩飾中國商品的「真實身分」，然後再申請越南原產地證書，並出口美國、歐洲和日本，目前他們已經加強對進口貨物的把關。

越南嚴重依賴中國密集的勞動市場，而美國是其最大出口市場，越南越南副總理兼外交部長范平明 (PhamBinh Minh) 上週表示，政府已經成立了一個指導委員會，以應對貿易戰。