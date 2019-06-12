〈群益期貨〉股市反彈但波動率不降有什麼玄機?

一般來說波動率與股市的漲跌呈現反向關係，波動率一定程度反應市場的避險情緒的高點，當市場的風險愈大或變數愈多時，投資人願意支付的風險溢酬愈大，容易推高選擇權的價格，也可以說賣方需要收到更多的權利金才願意承擔更大的風險。

最近市場有些異常，股市在反彈之際，VIX 走揚，恐慌指數走揚顯示投資人的風險意識並沒有下降，眼下隨著 G20 月底的峰會即將到來，川普放話，若與中國未在 G20 達成協議，就會立即對中國進口商品 3000 億美元加徵關稅，或習近平不參加 G20 會議，則會在會議期間立即宣佈加徵關稅，「嘴上的」貿易緊張變本加厲，還是最終會像美墨的貿易衝突豬羊變色，懸崖勒馬呢？



眼下川普也可能會害怕習近平最終不會參加 G20 的峰會，如此一來，川普將失去一個表演的舞台，而且如同他自己說的話，川普真的就要立即面臨是否要對中國再度扣板機，從最近的市場經驗，板機扣下去，造成的結果是雙輸，再加上，川普也面臨企業、國會及人民多重聲音的反對，要進一步的下重手，從賽局理論、選舉情勢考量，似乎都沒有十足的理由，這也難怪，民主黨議員正在推動送川普每月進行精神鑑定的議案。

由於中國目前以靜制動，人行行長易綱表示沒有數字比有數字重要，引發市場人民幣不保七的想法，但人行既求匯率穩定，又求匯率彈性是目前主流的說法，一定程度也是在為接下來關稅戰轉向匯率戰的防禦工程做準備，美元自 5 月 31 日轉弱以來，人民幣表現得更弱，這是美國集中火力對抗中國反應出來的結果。

不過股市漲、波動率不降反升，這樣的異常還沒有被引爆，點火線圈安裝完成，只不過還沒有被點火而已，所以風險並沒有因為近期的反彈而有所減低，月底 G20 領導人峰會前夕，日本福岡舉行的 G20 部長級會議，中美雙方開始展開初步的接觸，但市場普遍認為貿易談判很難在此次峰會有任何重大的突破，已經轉向期待年底的 APEC 峰會了。

中國的媒體有段話: 美國要麼變本加厲，要麼想法改變，這兩個都是數學公式導不出來的，再加上波動率仍偏高，操作上可以增加策略上的應用，尤其是現貨或期貨搭配選擇權買方反向保護，例如放空期貨的同時，買進買權的方式，由於波動大，只有存活的才有機會成為最終的贏家。

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