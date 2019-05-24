橋水基金持續看多黃金 一年來首次增持黃金ETF

全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater Associates) 創辦人 Ray Dalio 近來繼續看好黃金，旗下基金在今年第 1 季增持黃金，為 2017 年第 4 季來首次增加黃金 ETF 持倉量。

根據美國證交所公布的 13F 監管文件顯示，橋水基金今年前 3 個月共買入 118973 股的 SPDR 黃金 ETF，總持倉量達到 407.2 萬股，價值超過 4.91 億美元；增持 iShares 黃金信託，持倉量自去年第 4 季的 1130 萬股成長至 1160 萬股。上述二者分別為全球前兩大黃金 ETF。

該基金在今年同時增持全球前兩大黃金 ETF，上一次增持還是在 2017 年第 4 季，此次為近 1 年來首度增持黃金 ETF。

儘管認為黃金上漲潛力大，本季橋水仍減少對礦業公司的投資，根據文件顯示，該基金拋售了部分 Agnico Eagle、B2Gold、Wheaton Precious Metals 和 Yamana Gold 股票，並出售所有 Eldorado Gold 股票。

近來全球經濟增長顯著放緩，雖然橋水基金增加黃金敞口，Dalio 表示，他認為大蕭條仍在可控範圍之內，因此將美國經濟在 2020 年總統大選前陷入衰退的機率降至 35%。

他指出，「具體來說，聯準會在實施量化寬鬆的空間上仍有 250 個基點，可重新啟動 QE 政策，同時估計，若想讓美國經濟擺脫陷入衰退的風險，聯準會必須啟動 4%-5% 的量化寬鬆」。