貴金屬盤後─預期Fed降息 黃金收高9.10美元 連七日上漲

黃金期貨週四收高，連續第七個交易日上漲，預期聯準會 (Fed) 今年降息為利多。週五，美國將公布 5 月就業報告。

分析師說，情況變得明顯，全球經濟正快速落入衰退，唯一解決方式便是央行降息，擴大貨幣基礎。黃金因而走高。

8 月黃金上漲 9.10 美元，或 0.7%，收於每盎司 1342.70 美元，創 2 月 20 日以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。

黃金收盤時，美元指數下跌 0.4%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

歐洲央行今日舉行政策會議，總裁德拉吉並未承諾降息，歐元因而上漲，美元則告走低。

分析師說，央行未採取行動，讓經濟復甦，則買進黃金就是上策。

美國與國際貿易夥伴之間的貿易緊張，促使聯準會 (Fed) 主席鮑爾於本週稍早表示，若貿易爭議削弱經濟成長，則降息可能屬適當。該談話使得黃金上漲。

降息展望助使美國 10 年期債券殖利率下降，對黃金亦屬利多。

近來的美國經濟數據，引發了經濟減緩的擔憂。週三公布的 Fed 褐皮書顯示，由 4 月至 5 月中，美國經濟以溫和的速度擴張，但缺工及中美關稅擔憂，使得成長受到抑制。

週五，美國將公布 5 月就業報告，為市場所重視。

7 月白銀上漲 11.4 美分，或 0.8%，至每盎司 14.905 美元，本週以來，白銀上漲約 2.3%。

分析師說，白銀日線圖的三個月下降趨勢線已被突破，顯示市場底部已經出現。若收盤突破 15.40 美元壓力，將是多頭訊號。

7 月銅上漲 1.1% 至每磅 2.651 美元。7 月白金收於每盎司 803.70 美元，上漲 0.1%。9 月鈀金收於每盎司 1349.10 美元，上漲 1.6%。