〈貿易戰台廠因應〉輪胎廠調配產能或擴產 加大東南亞佈局力道

中國輪胎市場產能過剩，加上去年受到美中貿易戰衝擊，中國車市衰退，引發二線輪胎廠倒閉潮，國內輪胎大廠包括正新 (2105-TW)、建大 (2106-TW) 與南港 (2101-TW) 等，紛紛轉移陣地，擴大產能多元佈局力道，將產線移回台灣或東南亞廠房生產，積極提升東南亞地區廠房出貨比重、在當地大舉擴產或拓展當地需求，迎接來自中國市場的轉單。

正新目前有 11 座輪胎廠，中國 6 座，越南、台灣、印尼、印度、泰國各 1 座，其中，印度、印尼與越南廠主要生產機車胎，中國產能包括轎車胎、卡車胎、自行車胎與機車胎等，台灣廠則是涵蓋各類輪胎產能。目前正新的印度與印尼廠產能，是在台灣與中國外的兩大生產基地。

因應美中貿易戰逐漸升溫，正新表示，今年將集中火力，衝刺雙印廠營運佈局。正新印度廠主要生產機車胎，原本供應本田及印度當地機車廠英雄 (Hero)，今年也開始供應山葉、鈴木等知名機車廠，預計年底可達滿載，日產能 2 萬條，並著手二期建置計畫，目標印度廠 2020 年損平。

正新印尼廠也是生產機車胎，產能供應東協周邊國家等，日產能以 1 萬條為目標，有信心今年可打進印尼的本田與山葉原廠車胎市場。

建大目前在中國有 5 座廠、台灣 2 座、印尼 1 座、越南 2 座，各地產能均包括轎車胎、農工業用車胎、機車胎、自行車胎等。為因應美中貿易戰帶來的不確定性，建大持續積極轉移生產基地，以分散風險。

建大表示，將砸下 15 億元建置越南二廠，越南二廠計畫增產轎車胎與運動休旅車胎等產品，瞄準美國及歐洲市場，預計今年底前日產能先拉到 1 萬條，並將持續擴產，朝 2 萬條目標邁進。

南港輪胎目前在中國與台灣各有 1 座廠，生產卡車胎、轎車胎、休旅胎、重型機車胎與雪胎等，日產能各約 1.9 萬條。今年在產業環境轉佳，需求暢旺帶動下，目前台灣新豐廠、中國張家港廠產能均近滿載，包括美國、中東與日本等地區訂單持續熱絡，且泰國客戶今年訂單量有所增加，當地市場需求持續穩定成長中，也將成未來重點佈局的市場之一。