台商回流砸376億 獵才1756人

經濟部今 (6) 日召開「歡迎台商回台」方案會議，通過不具名電子大廠、先益電子及橡膠製品製造商 3 件投資案，總金額高達 376 億，估帶來 1756 個就業機會。

據了解，該不具名電子大廠，是位於高雄的封測大廠，投資金額就有 356 億，預計招募 1354 專業人才。經濟部表示，因應美中貿易戰衝擊、市場趨勢及客戶要求，規劃擴大在台產能，於南部加碼投資擴建新廠、添購自動化機器設備及設置高階製程產線，該電子大廠拓展台灣研發創新能量與產能，以滿足未來多變的市場需求。

先益電子 (3531-TW) 則為背光模組廠龍頭，是液晶顯示器面板關鍵零組件之一。經濟部表示，先益將在台中工業區投資超過 7 億元，購置廠房並新增產線，升級自動化設備，估可新增 180 個就業機會。

至於台灣橡膠製品製造商，據了解在全球有超過 10 個生產工廠，歐美亞地區皆設有研發中心，以自有品牌行銷全球，其中供應北美地區客戶佔比高。將加碼投資台灣超過 12 億元，增設全新研發中心，及原廠區增設自動化產線。

經濟部表示，目前共已通過審查 69 家，累積投資逾 3690 億，估可帶來就業人數 3.3 萬人，仍有 40 多家企業待審查。