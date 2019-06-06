雅茗-KY 5月營收創同期新高 強打新店型、聯名店衝人氣

連鎖手搖飲業者雅茗 - KY(2726-TW) 今 (6) 日公布 5 月合併營收達 1.83 億元，月減 2.21%，年增 0.28%，累計前 5 月合併營收 9.21 億元，年增 4.17%，均創同期新高，雅茗表示，夏季飲品銷售旺季報到，再加上陸續推出「快樂檸檬」品牌新店型，整體效益逐漸顯現。

雅茗強調，集團從去年第四季開始，在追求展店、營收成長的同時，也強化管理績效、汰弱留強，以提升獲利能力。

由於中國市場競爭激烈，為持續提升品牌聲量，快樂檸檬於 5 月 29 日起與中國知名品牌「大白兔奶糖」展開為期三個月跨界合作，在上海開出首家正版大白兔奶糖和快樂檸檬聯名的奶茶快閃店，一推出就造成轟動，每天粉絲排隊長達 3 小時以上，同時在網路瘋傳。

雅茗指出，透過此活動加持，快閃店營業額是一般快樂檸檬門店的 10 多倍，且、首賣當天直上微博熱搜，目前已創下 3.3 億以上流量討論，並吸引中國各大主流商場以及加盟商的關注，為品牌產生的後續成長效益可期。

除了持續在中國深耕，雅茗也將海外市場列為今後發展重點，雅茗說明，海外門店平均營收是中國店點的 3 倍以上，貢獻獲利也較中國店點多出 2 倍左右。

因此，雅茗目標今年海外市場營收占比超過 10%，且今後的比重會越來越高，尤其聚焦北美市場，包括舊金山、西雅圖、洛杉磯、聖地牙哥和溫哥華等地，都會繼續展店，近期已在美國賭城開出當地第一家店出現大排長龍盛況。

在北美市場之外，雅茗也看好後續在日本，以及東協地區如越南、印尼和菲律賓等國家拓展市場的機會。