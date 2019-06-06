台股盤後－雙王壓盤跌破月線 幸賴金融股拉尾 驚險守年線

台積電昨 (5) 日股東會後，展望保守，使得 ADR 呈現下挫，今天台積電開盤直接開跌，加上股王大立光 6 月接單下滑，以跌停開出，雙王拖累大盤走勢，大盤跳空跌破月線，盤中一度再度跌破年線和 10400 點，所幸金融股扮演撐盤拉尾，加權指數終場下跌 52.42 點、收在 10409.2 點，驚險守住年線，成交值 978.99 億元。

台積電股東會釋出保守展望，董座劉德音表示，華為遭美國與各國政府圍剿，訂單確實減少，恐下調全年營收目標，盤中最低跌到 229.5 元，不過尾盤有低接買盤介入，終場收在 232 元、下跌 1.28%，市值 6 兆元得而復失。

而大立光 6 月接單下滑，罕見地開盤跳空跌停，其實大立光去年出現 4 次跌停，今年首見跌停，但跌停後旋即打開，終場仍下挫 4.01%、收在 3470 元。

蘋概三王中僅鴻海收紅，鴻海下周二 (6/11) 將召開自辦法說，法說行情起跑，整場逆勢漫步在平盤之上，終場小漲 0.14%、收在 71.1 元。

金融股超級股東會將在下周五 (6/14) 登場，股東會行情在今天發威，兆豐金、彰銀都收漲超過 2%，永豐金、日盛金、開發金等都上揚逾 1%，拉抬金融指數收在今日最高點 1295.36 點，再創波段高點。

整體來說，貿易戰、華為等利空衝擊，電子股利空頻傳，今天大立光、台積電成領跌指標，加上量能連續不到千億元，顯示市場對貿易戰依然保持觀望態度，今天尾盤奮力守住年線，下周端午節連假過後是否出現端午變盤，主要還是優先看國際情勢，再者下周一美墨關稅開徵、上市櫃 5 月營收公布，都將牽動台股走勢，預期短線難脫震盪格局。