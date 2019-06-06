【日盛投顧】指數回測年線

◆盤勢分析

1. 雖然美股道瓊、NAQ 與 S&P500 收高，但是費半指數表現不佳，台股早盤在 3008 大立光跌停與 2330 台積電下跌的拖累，指數以低盤開出。盤中節前賣壓湧現，加上重要 IC 設計股 3034 聯詠、3443 創意走落，指數一路緩步，一度破 10400 點大關，終場收在 10409.20 點，暫時守穩在年線之上。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收跳空的黑 K 棒，再度回測年線。

(2) 量能：長假前成交量萎縮至至 982.34 億元，持續低於千億元水準，市場觀望氣氛濃厚。

(3) 技術指標：日 KD 指標在 K 值下彎、MACD 柱狀體走平。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 43.95 億元；外資 - 23.05 億元、投信 - 3.92 億元、自營 - 16.97 億元。

3.OTC 指數盤中一度衝高，惟權值指標 6488 環球晶、8069 元太轉弱，終場收在 131.34 點，下跌 0.68% ，目前短線支撐為 130 點整數關卡。

散熱模組、運動器材、金融逆勢走強

1. 散熱模組：指標龍頭 3324 雙鴻股東會表示下半年將進入旺季，5G 手機熱潮有望延續到 2021 年，周四股價逆勢走揚攀高，帶動 3338 泰碩、3017 奇鋐尾盤收高。

2. 遊戲：美國 E3 電玩展即將 6/13 開始，2393 鈊象 5 月營收年增 54.12%，股價強勢帶領遊戲族群逆勢上揚，3083 網龍、6111 大宇資、6180 橘子股價上漲超過 1.5%。

3. 金融：市場預期全球將轉為降息趨勢，加上銀行獲利相對穩定，2301 彰銀、2886 兆豐金、2883 開發金、2890 永豐金、5880 合庫金股價持續走高。

4. 運動相關：電子股波動劇烈，因長期有東奧題材，資金轉駐鞋類 9904 寶成、9910 豐泰；自行車 9914 美利達、9921 巨大；高爾夫球頭的 8924 大田。此外，運動器材 1736 喬山 5 月創同期單月營收新高，股價強勢漲停。