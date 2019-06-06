台股盤中－月線反壓難攻 台積電、大立光領跌 多頭力守年線支撐

台股今 (6) 日再度面臨月線壓力，指標大廠台積電、大立光皆對營運釋出保守展望，導致今日股價疲弱，大立光開盤跳空跌停，盤中跌幅收斂回半根停板內，台積電則是恐下修全年目標，跌幅超過 1%，權值王與股王同步拖累，壓抑大盤一度回測年線支撐，成交量預估則略增到 1000 億元，盤勢持續震盪。

台積電昨日召開股東會，董事長劉德音表示，受華為訂單減少影響，今年營收成長目標恐會調整，今日股價盤下震盪，跌幅超過 1%；大立光昨日也公布 5 月營收，月增僅 1%，表現不如預期，預期本月營收恐再下滑，早盤股價更一度殺到跌停價，拖累大盤下壓。

相對台積電、大立光，鴻海昨日罕見提前公布 5 月營收，達 3842 億元，月增 1.2 %、年增 10.7%，續創同期新高，也帶動股價今日表現相對大盤強勢，維持在平盤之上。

盤面上弱勢族群以光電、半導體族群為主，IC 設計廠聯詠對下半年營運保守看待，今日股價重挫逾 9%，COF 廠易華電也跌逾 6%，被動元件族群國巨、華新科跌幅也都超過 3%。

盤面上強勢族群集中金融與遊戲族群，鈊象大漲超過 4%，大宇資漲幅也有 3%，而金融類股兆豐金、日盛金、彰銀漲幅也有 1%，表現相對大盤強勢。

法人表示，今日台股面臨月線反壓，主因是美中貿易戰尚不明朗，產業對未來營運中性看待，短線震盪整理格局恐持續到月底 G20 高峰會，另外中國今日宣布發放 5G 執照，相關產業題材後續值得留意，短線仍須保守操作。