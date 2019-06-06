進入最後階段 科創板推出倒數計時

昨 (5) 日，科創板召開第一次上市審議委員會，第一批進行審查的三家企業，微芯生物、安集科技、天準科技一如預期全數通過，距離上市流程剩最後兩步，此外也意味著科創板正式推出的時程將越來越明朗。

這三家公司在完成上市審議之後，上交所將結合上市委員審議意見，出具是否同意發行上市的決定。而在上交所同意上市發行後，將流程上報中國證監會進行發行註冊程序，最後就是發行上市的程序。

(圖片: AFP)

自 3 月 22 日上交所受理第一批企業申請科創板上市起，只歷時 75 天就出現第一批企業通過上市審議，比在其它板掛牌審核快上不少。不過業內普遍預計，要等到科創板開板仍需要等待更多企業核准上市後，約 28 家左右，才會正式推出。

接下來，上市審議將於 6 月 11 日、6 月 13 日、6 月 17 日分別召開第 2 次、第 3 次、第 4 次會議。若不計端午假期因素，法人認為未來科創板上市審議可能會是 2 天 3 家、一周 9 家的節奏，再加上主管機關註冊流程，及發行上市準備工作，預估最快七月底、八月初科創板將能正式開板。

此外，第一批通過審核的 3 家公司，均為其所處的產業－生物醫藥、微電子材料和精密檢測領域的領導廠商，其產業也為中國國家戰略重點支持的領域。

從研發投入來看，3 家公司 2018 年研發費用占營收比重分別為 29%、22% 和 16%，高於企業平均水準，符合科創板精神。同時，3 家公司在市場上的認同度非常高，公司基本面也被市場看好。