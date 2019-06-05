台股量縮小漲 三大法人賣超13.85億元 外資與自營商聯手砍富邦VIX

台股今 (5) 日雖然跟隨美股腳步上漲，但三大法人仍賣多買少，外資與自營商同步站在賣方，僅投信小買 1.97 億元，合計賣超 13.85 億元，而外資與自營商今天同步鎖定富邦 VIX，大舉砍單逾 5 萬張。

三大法人中，外資賣超 5.24 億元、自營商賣超 10.58 億元，投信買超 1.97 億元。

外資買超前五大標的分別為，元大滬深 300 正 2(17669 張)、元大台灣 50 反 1(15744 張)、大同 (12761 張)、元大金 (10403 張)、中信金 (7436 張)；賣超前五大分別為：富邦 VIX(23742 張)、鴻海 (22556 張)、欣興 (14534 張)、群創 (13429 張)、富邦金 (6429 張)。

自營商買超前五大：元大滬深 300 正 2(14451 張)、富邦上證正 2(2777 張)、國泰中國 A50 正 2(2073 張)、國泰台灣 50 加權反 1(1823 張)、元大 S&P 黃金正 2(1446 張)；賣超前五大分別為：富邦 VIX(28302 張)、元大 S&P 原油正 2(17544 張)、新光中國政金綠債 (12000 張)、元大 S&P 石油 (2050 張)、元大高股息 (1570 張)。

投信買超前五大：台企銀 (1265 張)、元大台灣 50(1200 張)、致伸 (847 張)、永冠 - KY(685 張)、臻鼎 - KY(575 張)；賣超前五大：欣興 (1779 張)、奇鋐 (1537 張)、元大寶滬深 (1000 張)、中橡 (572 張)、台泥 (473 張)。

