張忠謀鼓勵年輕人把握三個面向 力抗未來被AI取代的壓力

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (5) 日出席李國鼎先生百秩晉十紀念講座，以「台灣 IT 產業的過去、現在與未來」為題演講，其中談到年輕人未來發展，他鼓勵應把握三面向，包含數據、計算能力與運作模式。

張忠謀表示，1945 年第二次世界大戰後，IT 產業有兩波成長期，第一波是半導體及電腦的發展，包含日本、台灣、南韓都抓住了這波發展，促成經濟起飛，而第二波是 1985 年後網際網路的發展，美國、中國則掌握這一波機會，原因來自兩國內需人口市場大，現在發展很成功的公司，如臉書、Google、阿里巴巴、亞馬遜，都是來自美、中兩國。

談到台灣 IT 產業的未來，張忠謀表示，物聯網未來還是會影響日常生活很深，也許 20 年後每個人身上有很多量測儀器，量血糖成分、提醒就醫等，假如身體出現異狀，還會發出訊號提醒就醫，延伸到家電則有感應開燈、冷暖空調控制等，使人類生活更加舒適。

張忠謀認為，物聯網將深入我們日常生活，紀錄生活習慣，蒐集完的資訊匯聚成大數據後，更能得知每個人的生活方式、生活習慣，這個過程需要 AI 的運算，企業因此可推銷更多合適的產品，但也可能會衝擊許多現有工作機會，如李開復曾提到，未來 30 年，將有 45% 的工作被人工智慧取代。

張忠謀表示，他並不擔心自己，但現在的年輕人，辛苦念書 20 多年，卻要小心工作被 AI 取代，李開復所說的 45% 太悲觀，年輕人如果現在不進步，未來才可能成為被取代的 45%。

面對 AI 及物聯網發展，張忠謀建議年輕人要把握三面向，分別是數據、計算能力、運作模式，現在蘋果、亞馬遜、臉書、Google 都在蒐集資料數據，美國政府也正視此問題，限制大公司應用過多蒐集數據發展商業行為；有了數據就需要計算，AI 就是透過計算能力運作，因此未來，不論什麼樣的專業領域，學歷史、學建築、學經濟的人，都須學習數據與計算能力。

第三個則是運作模式，張忠謀認為，這是未來趨勢，AI 推出的功能也要有人用才會成功，未來除了大公司，也會有越來越多成功的小公司出現，但是沒有創意的創業，通常不會成功，他鼓勵年輕人，如果創造了一項對很多人有用的服務，那應該要成立一個公司。

演講最後，張忠謀表示，有了 AI 讓創意更容易發生且被實現，但還是有很多工具與工程語言需要學習，且須終身學習，鼓勵年輕人求學期間開始培養這個態度，被 AI 搶工作的機率就會降低。