〈台化股東會〉美國下一波課稅直接影響小 惟衝擊市場保守觀望

台化 (1326-TW) 今 (5) 日召開股東會，副董事長洪福源指出，美國接下來若針對中國 3250 億美元課稅，將對纖維塑料造成影響，不過對台化直接影響不大，但他也坦言，雖然市場產銷和需求情況沒有太大的變化，不過的確看到市場較為保守觀望。

美中貿易戰火越燒越烈，洪福源表示，美國上階段對中國 2500 億美元課稅，影響的屬於基礎材料，但接下來的 3250 億美元，比較針對消費性產品，會對紡織塑料造成影響。不過台化從台灣銷往中國，再銷到美國的比例不大，他認為不會造成直接影響。

不過洪福源進一步指出，美中貿易戰還是會對市場造成衝擊，像是這次摩擦增加以後，油價就一直掉，西德州原油幾乎掉到每桶 50 美元，石化產品也跟著跌。但以目前的產銷和需求情況，其實沒有太大變化，純粹就是信心面的問題，大家變得保守，讓市場比較困難。

他強調，油價穩定對整個石化市場很重要，目前石化品市場庫存都很低，只要油價穩定，需求一回來市場馬上就可以回穩，但如果油價再參一腳，就會增添更多變數。

而今日台化股東會，身兼台化董事長的集團總裁王文淵再度缺席，股東會上通過配息 6.2 元，以今日收盤價 107.5 元計算，現金殖利率約 5.8%。