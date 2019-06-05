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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                16661         0    2317   鴻海                   -9669    -69042  
00672L 元大S&P原油正2         12766         0    3481   群創                   -7963    -60110  
2371   大同                    2654     -3338    3037   欣興                   -4076    -17062  
00632R 元大台灣50反1           2624         0    2888   新光金                 -3457     -4088  
2883   開發金                  2501    -26132    00637L 元大滬深300正2         -2739         0  
2885   元大金                  2119       410    2834   臺企銀                 -2140     -3511  
2887   台新金                  1736      9793    2881   富邦金                 -2027    -19277  
2891   中信金                  1724    -12333    2104   國際中橡               -1576     -7488  
2892   第一金                  1714     15812    00655L 國泰中國A50正2         -1572         0  
5880   合庫金                  1654     -3487    00664R 禤齠O灣加權反1         -1486         0  
2409   友達                    1562    -36159    00708L 元大S&P黃金正2         -1332         0  
00642U 元大S&P石油             1496         0    2882   國泰金                 -1325    -23676  
1102   亞泥                    1383     13213    2408   南亞科                 -1304    -12509  
2337   旺宏                    1158    -19077    2884   玉山金                 -1301     -2238  
2324   仁寶                    1097     -1631    00673R 元大S&P原油反1         -1201         0  
8150   南茂                    1010     -2626    2303   聯電                   -1099     16626  
00634R 富邦上証反1              990         0    2330   台積電                 -1084    -58014  
0056   元大高股息               981    125315    6213   聯茂                   -1027      3625  
2454   聯發科                   937      4087    2812   台中銀                  -987     -3457  
2412   中華電                   921      4418    00633L 富邦上証正2             -982         0  
2886   兆豐金                   906     -2142    00671R 富邦NASDAQ反1           -836         0  
3231   緯創                     862     -9517    00686R s益臺灣加權反1          -605         0  
2618   長榮航                   848      2447    00635U 元大S&P黃金             -521         0  
1216   統一                     778      8811    00640L 富邦日本正2             -518         0  
3049   和鑫                     762       -84    2201   裕隆                    -480      -875  
00670L 富邦NASDAQ正2            720         0    0061   元大寶滬深              -479      -539  
2002   中鋼                     710    -11119    6116   彩晶                    -466    -19663  
9904   寶成                     694     -2886    2498   宏達電                  -420     -1585  
00638R 元大滬深300反1           625         0    5871   中租-KY                 -411     -2520  
1101   台泥                     623       878    2449   京元電子                -387     -9006  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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