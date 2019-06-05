◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 16661 0 2317 鴻海 -9669 -69042 00672L 元大S&P原油正2 12766 0 3481 群創 -7963 -60110 2371 大同 2654 -3338 3037 欣興 -4076 -17062 00632R 元大台灣50反1 2624 0 2888 新光金 -3457 -4088 2883 開發金 2501 -26132 00637L 元大滬深300正2 -2739 0 2885 元大金 2119 410 2834 臺企銀 -2140 -3511 2887 台新金 1736 9793 2881 富邦金 -2027 -19277 2891 中信金 1724 -12333 2104 國際中橡 -1576 -7488 2892 第一金 1714 15812 00655L 國泰中國A50正2 -1572 0 5880 合庫金 1654 -3487 00664R 禤齠O灣加權反1 -1486 0 2409 友達 1562 -36159 00708L 元大S&P黃金正2 -1332 0 00642U 元大S&P石油 1496 0 2882 國泰金 -1325 -23676 1102 亞泥 1383 13213 2408 南亞科 -1304 -12509 2337 旺宏 1158 -19077 2884 玉山金 -1301 -2238 2324 仁寶 1097 -1631 00673R 元大S&P原油反1 -1201 0 8150 南茂 1010 -2626 2303 聯電 -1099 16626 00634R 富邦上証反1 990 0 2330 台積電 -1084 -58014 0056 元大高股息 981 125315 6213 聯茂 -1027 3625 2454 聯發科 937 4087 2812 台中銀 -987 -3457 2412 中華電 921 4418 00633L 富邦上証正2 -982 0 2886 兆豐金 906 -2142 00671R 富邦NASDAQ反1 -836 0 3231 緯創 862 -9517 00686R s益臺灣加權反1 -605 0 2618 長榮航 848 2447 00635U 元大S&P黃金 -521 0 1216 統一 778 8811 00640L 富邦日本正2 -518 0 3049 和鑫 762 -84 2201 裕隆 -480 -875 00670L 富邦NASDAQ正2 720 0 0061 元大寶滬深 -479 -539 2002 中鋼 710 -11119 6116 彩晶 -466 -19663 9904 寶成 694 -2886 2498 宏達電 -420 -1585 00638R 元大滬深300反1 625 0 5871 中租-KY -411 -2520 1101 台泥 623 878 2449 京元電子 -387 -9006 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股