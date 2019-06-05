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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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第一金工業30反1          富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          永冠-KY           大統新創 天仁     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          亞德客-KY          本盟     宏亞     元大台灣50正2   
東華              富邦摩台          喬山              健和興   地球     康控-KY    
大魯閣            富邦發達          漢唐              旭隼     新紡                
立益              富邦金融          國碩              元晶     佳和                
佳和              元大MSCI台灣          奇鋐              遠雄來   怡華                
聯發              永豐臺灣加權          星通              統領     大統新創            
昶和              富邦日本          盛達              威宏-KY  正峰新              
三洋紡            國泰日經225          泰碩              泰昇-KY  程泰                
本盟              元大日經225          玉晶光                     氣立                
正道              富邦恒生國企反1          尚志                       國化                
瑞利              元大美債20反1          虹堡                       台硝                
正峰新            兆豐藍籌30反1          鎧勝-KY                    元禎                
億泰              國泰標普低波高息          互億                       永記                
懷特              元大S&P日圓反1          訊芯-KY                    毛寶                
士紙              富邦歐洲          易華電                     日勝化              
燁興              FH彭博高收益債          虹揚-KY                    展宇                
千興              FH彭博新興債          南電                       華廣                
威致              元大台灣高息低波          杜康-DR                    高興昌              
華豐              群益道瓊美國地產          陽光能源-DR                   東明-KY             
首利              第一金工業30反1          雷虎                       申豐                
麗正              富邦臺灣優質高息                                     隴華                
東訊              FH富時高息低波                                     銘旺科              
錸德              國泰RMB短期報酬                                     翔耀                
倫飛              富邦臺灣中小                                     太空梭              
虹光              國泰新興市場                                     吉祥全              
威盛              新光內需收益                                     奇鋐                
浩鑫              FH美國金融股                                     和鑫                
國碩              新光中國政金綠債                                     立萬利              
銘旺科            新光投等債15+                                     聯德                
統懋              新光ICE美國權值                                     泰碩                
翔耀              泰山                                         玉晶光              
太空梭            宏洲                                         晶彩科              
兆勁              嘉裕                                         力銘                
麗臺              東華                                         新至陞              
吉祥全            大魯閣                                       穎漢                
憶聲              立益                                         立積                
科風              佳和                                         迎廣                
力特              聯發                                         華友聯              
喬鼎              昶和                                         裕豐                
正達              三洋紡                                       皇昌                
晟鈦              本盟                                         遠雄來              
聯德              正道                                         夏都                
同泰              瑞利                                         欣欣                
新世紀            正峰新                                       統領                
誠研              億泰                                         客思達-KY            
誠創              懷特                                         康師傅-DR            
嘉威              士紙                                         神州-DR             
聯合再生          燁興                                         同方友友-DR            
尚志              千興                                         晨訊科-DR            
力銘              威致                                         一零四              
亞太電            華豐                                         欣天然              
達能              首利                                         新海                
太極              麗正                                         欣高                
誠美材            東訊                                         jpp-KY              
慧友              錸德                                         台數科              
悠克              倫飛                                         南六                
友勁              虹光                                         鋼聯                
百一              威盛                                         必應                
捷泰              浩鑫                                         基勝-KY             
天瀚              國碩                                         東哥遊艇            
迅杰              銘旺科                                       泰昇-KY             
華上              統懋                                         吉源-KY             
光麗-KY           翔耀                                                             
元晶              太空梭                                                           
華冠              兆勁                                                             
裕豐              麗臺                                                             
寶徠              吉祥全                                                           
皇昌              憶聲                                                             
陽明              科風                                                             
六福              力特                                                             
康師傅-DR          喬鼎                                                             
聖馬丁-DR          正達                                                             
神州-DR           晟鈦                                                             
耀傑-DR           聯德                                                             
同方友友-DR          同泰                                                             
晨訊科-DR          新世紀                                                           
友佳-DR           誠研                                                             
陽光能源-DR          誠創                                                             
精熙-DR           嘉威                                                             
中福              聯合再生                                                         
雷虎              尚志                                                             
中視              力銘                                                             
秋雨              亞太電                                                           
新利虹            達能                                                             
國光生            太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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