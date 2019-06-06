中研院公布政策建議書 提出深度減碳三提議

中研院今 (6) 日公布《台灣深度減碳政策建議書》，提出三項核心倡議，分別為啟動台灣深度減碳途徑、建立對話平台並以公眾審議程序展開社會溝通，以及訂定「氣候變遷法」，盼以此作為政府施政參考方向，為我國產業創造經濟與深度減碳的雙贏發展。

為回應國際減碳局勢，確保台灣產業與經濟發展，我國政府此前已公布減碳目標，在 2050 年前將人均排碳量降至 5.4 至 6 公噸，並大力推動再生能源與綠能產業。

中研院表示，有必要規劃具前瞻與可行性的「國家長期深度減碳藍圖」，具體落實相關措施，同時回應當代國際減碳訴求。

回顧我國過往在溫室氣體排放，以及政府在能源使用和氣候變遷調適政策的現況，中研院政策建議書研議小組提出三項核心倡議：

啟動「臺灣深度減碳途徑」規劃，經由參與「國際深度減碳路徑計畫」平台，取得更廣泛的國際資訊與資源交流，從宏觀長遠的角度規劃臺灣深度減碳的轉型途徑； 以「多元利害相關人對話平台及公眾審議程序」開展深度減碳社會溝通，積極爭取社會行動者的支持，建立涵蓋產業、政府、學界、公民團體四方面的對話平台，消弭彼此對深度減碳的歧見，共同形塑轉型的共識與氛圍； 推動「氣候變遷法」，使深度減碳轉型途徑能有穩健的法規依據，並能進行充分評估，以扶植具有前瞻潛力的新能源產業。

研議小組王寶貫院士表示，盼政府能正視氣候變遷調適的需求，以深度減碳作為國家轉型的契機。