〈台積電股東會〉劉德音：下半年仍逐季向上 華為需求確實減少 全年營收目標恐調整

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(5)日召開股東會，董事長劉德音會後指出，華為今年全年對台積電的訂單需求，確實有減少，但是減少的原因並不可知，下半年台積電營運仍可逐季向上，且將優於去年同期，至於原本全年小幅成長的目標，他則語帶保留表示，7 月法說會將有最新看法。

劉德音強調，華為訂單減少，原因是高階智慧型手機需求下滑、導致庫存增加，還是總體經濟的衝擊，台積電無法得知。

劉德音認為，今年下半年台積電營運仍可逐季上揚，第 3 季優於第 2 季，第 4 季又優於第 3 季，整體下半年將優於去年同期，不過他坦言，在 G20 之前，貿易戰將持續發生，景氣不確定性很高，預期 7 月時的法說會，將有更明確的看法。

劉德音表示，下半年營運升溫，主要是 7 奈米製程需求成長，目前 5G 與高階手機產品，都採用 7 奈米製程，下半年有多家手機品牌廠商推新機，加上 5G 與 AI 導入的高速運算維持強勁需求，支撐下半年營運表現。

隨著貿易戰愈演愈烈，劉德音強調，最大的影響還是終端消費信心，但台積電是全球半導體廠的客戶，客戶需求有增有減，受影響有限，只是今年全球 GDP 2.7% 目標，能否達成恐怕還有問號，若貿易戰持續惡化，對經濟發展不利，他也透露，全球各大半導體廠，都反對貿易戰的發生。

劉德音重申，華為事件台積電仍按照出口管制系統，到現在沒有改變出口政策，台積電也跟政府說明，一切依照法律規範，並無其他的考量。