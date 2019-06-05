劉坤錫：全球掀起降息潮 美Fed降息機率升高 我國不排除提前跟進

美國總統川普到處打貿易戰，全球風險不斷上升，新興市場為首紛紛開始放鬆貨幣政策，掀起降息潮，新光投信董事長劉坤錫表示，連美國 Fed 主席鮑爾都暗示「必要時可能降息」，Fed 今年底前降息機率升高，在一連串降息潮之下，我國央行不排除提前跟進降息。

繼菲律賓、馬來西亞、紐新蘭降息後，按兵不動近 3 年的澳洲，也宣布降息至歷史谷底；不只如此，川普到處放火，美國經濟也充滿變數，Fed 從升息變不升息，如今可能得以降息救經濟。

劉坤錫就表示，美中貿易戰如果在 6 月底的 G20 談判沒有好轉，美國降息機率就愈來愈高，目前市場上大多預估 Fed 在 6 月降息機率已經超過 60%，9 月降息機率 91.5%，12 月降息機率甚至高達 98%，也就是今年底前美國降息機率攀高。

而台灣部分，主計總處在 5 月底第 3 度下修 2019 年 GDP 至 2.19%，而且由於全球景氣趨緩、美中貿易衝突，商品出口年增率為負 1.17%，更是近 3 年首次轉呈負成長。

雖然台灣政策利率目前是「連 11 凍」，但是劉坤錫認為，全球降息潮蠢蠢欲動，如果美中貿易戰再打下去，台灣恐怕再度下修 GDP，甚至連「保 2」都會很困難，而經濟數據再爛一點，央行降息的預期就會愈來愈明顯， GDP 與出口都是市場認為央行貨幣政策有可能進一步鬆綁的關鍵。