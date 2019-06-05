再闖10500關？權王股東會打頭陣

台股昨日遇壓無力上攻，退守年線與 5 日線，加權指數以下跌 70.35 點、10429.12 點作收，成交值縮至 889 億元，美股隨聯準會釋出降息激勵金融市場訊息起舞，台股能否順利闖過 10500 點關卡？關鍵點位仍為 10422、10473 與 10520 點！

今日若隨國際股市激勵，跳空開高，如能重返 10473 點，多方才有機會再挑戰 10500 點關卡，而關鍵則是昨日近關情怯的 10520 點，站穩絕對比路過重要，才有機會續往 10558、10600 點挺進。不過開高後，市場信心若依舊不足，需提防震盪壓回，10473 點如未能挺住，盤勢仍以震盪為主，而 10422 短線則不宜再跌破，否則盤勢反彈結束疑慮，需提防續往 10400 點關卡之下，再找第 2 隻腳。

今日台股重頭戲就是股東會，台股權王台積電與國巨，都選了同一天當黃道吉日，時間點上，剛好也是第 2 季尾聲，法人與股東的關注焦點，都將落在下半年展望，並聚焦股利分配，隨美股電子股強彈，台積電與大立光也不宜示弱，台積電必須儘速站穩年線，大立光也最好能突破 10 日線，才可望帶領台股衝關 10500 點。

另外，別忘了，今天還有周選擇權結算，莊家仍將上衝下洗，短線操作難度大增。盤面除了電子權值股外，也需留意金融與傳產輪動，如電子金融走勢不同調，盤勢仍將以區間震盪為主，仍需避免過度追高殺低。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)