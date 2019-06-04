稱美國在貿易中獲益巨大 陸商務部：「吃虧論」完全站不住腳

美中貿易戰愈演愈烈，美國政府日前發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」；對此，中國商務部今 (4) 日晚間發布新聞稿表示，美方在中美貿易中獲益巨大，「吃虧論」完全站不住腳。

美國財政部和美國貿易代表辦公室日前透過聲明指出，中方對貿易協議內容出爾反爾，美方所堅持的，是詳細、可行的承諾，絕對不會對中國主權構成威脅；中國在《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書中，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

中國商務部週二晚間發布新聞稿，稱美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由，頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在貿易磋商過程中，企圖將自身利益訴求，強加於中國，是典型的貿易霸淩主義行為。

商務部指出，美方的做法，對中美兩國及世界，都造成了傷害，責任完全在美方；中方認為，美國對中國的貿易逆差，受到多種客觀因素影響，是市場作用的結果，「美方從中美貿易中獲益巨大，吃虧論完全站不住腳。」

商務部痛批，川普政府堅持「美國優先」，藐視國際責任和義務，恣意動用政府力量，打壓他國企業，擾亂全球產業鏈，「誰不尊重國際規則，誰採取不公平做法，不言自明。」

商務部稱，中方始終抱著最大的耐心和誠意，推進中美經貿磋商，《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，對此已進行了詳細闡述，美方指責中方在磋商中「開倒車」，完全是無稽之談。

商務部強調，中方始終認為，雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終仍須透過對話和磋商來解決，但磋商是有原則的，必須建立在相互尊重、平等互利的基礎上，如果一方不尊重另一方的主權和核心利益，想藉由施壓，迫使另一方做出讓步，以取得只對自己有利的結果，這種談判不會成功。