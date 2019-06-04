◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 24410 0 00677U 富邦VIX -5945 0 00672L 元大S&P原油正2 16647 0 2317 鴻海 -5480 -61867 2888 新光金 3653 -4884 00708L 元大S&P黃金正2 -4314 0 3037 欣興 2790 -10965 2330 台積電 -3763 -61510 0056 元大高股息 2778 130332 2891 中信金 -3708 -21910 2892 第一金 2603 13431 2303 聯電 -3363 15243 00642U 元大S&P石油 2238 0 00632R 元大台灣50反1 -1802 0 00633L 富邦上証正2 1772 0 3481 群創 -1598 -56981 2887 台新金 1326 6149 2371 大同 -1474 -3052 00634R 富邦上証反1 1176 0 2449 京元電子 -1416 -7507 00655L 國泰中國A50正2 1073 0 00671R 富邦NASDAQ反1 -1256 0 2882 國泰金 1039 -25403 2834 臺企銀 -1237 -676 2448 晶電 874 -1357 2409 友達 -1200 -37801 2324 仁寶 842 -5324 2885 元大金 -1118 -1267 2313 華通 836 -2660 2383 台光電 -1088 -1375 2884 玉山金 796 -40 3711 日月光投控 -942 -7287 1504 東元 699 -7189 1101 台泥 -913 -432 2337 旺宏 692 -21473 2408 南亞科 -900 -12460 00636 國泰中國A50 674 1439 1303 南亞 -785 -11602 3231 緯創 666 -10190 2633 台灣高鐵 -750 -480 2801 彰銀 640 15085 00669R 國泰美國道瓊反1 -691 0 00673R 元大S&P原油反1 634 0 3702 大聯大 -663 -7127 006205 富邦上証 476 0 2377 微星 -639 -2312 3376 新日興 471 719 2504 國產 -625 -3966 00676R 富邦臺灣加權反1 469 0 1314 中石化 -600 -6382 2823 中壽 469 -4677 2344 華邦電 -587 -11030 2890 永豐金 449 8413 3034 聯詠 -537 -2651 8150 南茂 444 -3548 2515 中工 -533 3965 00670L 富邦NASDAQ正2 419 0 2201 裕隆 -528 -257 00783 富邦中証500 406 -580 00693U 華頓S&P黃豆 -506 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股