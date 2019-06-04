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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         24410         0    00677U 富邦VIX                -5945         0  
00672L 元大S&P原油正2         16647         0    2317   鴻海                   -5480    -61867  
2888   新光金                  3653     -4884    00708L 元大S&P黃金正2         -4314         0  
3037   欣興                    2790    -10965    2330   台積電                 -3763    -61510  
0056   元大高股息              2778    130332    2891   中信金                 -3708    -21910  
2892   第一金                  2603     13431    2303   聯電                   -3363     15243  
00642U 元大S&P石油             2238         0    00632R 元大台灣50反1          -1802         0  
00633L 富邦上証正2             1772         0    3481   群創                   -1598    -56981  
2887   台新金                  1326      6149    2371   大同                   -1474     -3052  
00634R 富邦上証反1             1176         0    2449   京元電子               -1416     -7507  
00655L 國泰中國A50正2          1073         0    00671R 富邦NASDAQ反1          -1256         0  
2882   國泰金                  1039    -25403    2834   臺企銀                 -1237      -676  
2448   晶電                     874     -1357    2409   友達                   -1200    -37801  
2324   仁寶                     842     -5324    2885   元大金                 -1118     -1267  
2313   華通                     836     -2660    2383   台光電                 -1088     -1375  
2884   玉山金                   796       -40    3711   日月光投控              -942     -7287  
1504   東元                     699     -7189    1101   台泥                    -913      -432  
2337   旺宏                     692    -21473    2408   南亞科                  -900    -12460  
00636  國泰中國A50              674      1439    1303   南亞                    -785    -11602  
3231   緯創                     666    -10190    2633   台灣高鐵                -750      -480  
2801   彰銀                     640     15085    00669R 國泰美國道瓊反1         -691         0  
00673R 元大S&P原油反1           634         0    3702   大聯大                  -663     -7127  
006205 富邦上証                 476         0    2377   微星                    -639     -2312  
3376   新日興                   471       719    2504   國產                    -625     -3966  
00676R 富邦臺灣加權反1          469         0    1314   中石化                  -600     -6382  
2823   中壽                     469     -4677    2344   華邦電                  -587    -11030  
2890   永豐金                   449      8413    3034   聯詠                    -537     -2651  
8150   南茂                     444     -3548    2515   中工                    -533      3965  
00670L 富邦NASDAQ正2            419         0    2201   裕隆                    -528      -257  
00783  富邦中証500              406      -580    00693U 華頓S&P黃豆             -506         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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