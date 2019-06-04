〈蘋果WWDC〉一文掌握蘋果iOS 13各項新功能

蘋果 (AAPL-US) 週一(3 日) 在 2019 全球開發商大會(WWDC) 宣布了新作業系統 iOS 13 ，主要更新和改善的內容是新款「暗色模式」以及一些關鍵 app 的重新設計版，包括「提醒事項」、「健康」和「書籍」，以下摘要 iOS 13 更新的特點：

整體提速

蘋果軟體工程資深副總裁 Craig Federighi 表示，在 iOS 13 中使用 FaceID 解鎖的速度提升了 30%，App 下載將縮小 50%，因為更新量減少 60%。App 的啟動速度加快至 2 倍。

共享

iOS 13 改版了共享體驗，用戶在體驗新功能和新速度時仍無須擔心隱私，如果想要分享一張圖片，iOS 13 會根據照片中的人物自動提供「智能推薦」。

登錄蘋果

iOS 13 推出「登錄蘋果 (Sign In with Apple)」的隱私保障功能，用戶不必登錄各種新網站、app 或社交平台，改由統一入口登錄，「用戶只要簡單使用 Apple ID 進行身份驗證，該功能就會提對應的供開發商唯一的隨機 ID，以保障用戶隱私。」

「即使是開發商要求用戶填入姓名和 email 地址也一樣，用戶可以選擇不填入 email 地址，改由分享唯一的隨機 email 地址。」

暗色模式

一如外界預期， iOS 13 也跟進去年 macOS Mojave 的一些功能，包括「暗色模式」，且與 Mac 一樣，許多 iOS app 已經搭載暗色模式，可以反轉顏色，讓用戶閱讀黑底白字，這很有效能，尤其是在 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的 OLED 螢幕上更明顯。

但 iOS 更進一步將暗色模式帶入系統，所有蘋果 app 現在都有暗色模式，可以一次性的將全部 app 開啟或關閉此模式，如果第三方 app 也遵守蘋果指引來設計，那麼該 app 也會支援暗色模式，用戶也能在系統上統一操作。

但目前還有很多 app 使用自家版本的暗色模式，這與蘋果的暗色模式不相容，但之後第三方開發商可能會很快改版，以便相容在 iOS 13 系統中。

語音助理 Siri

新作業系統中的 Siri 提供閱讀簡訊的功能，如果用戶啟動此功能，Siri 會在收到簡訊時，立刻念給用戶聽。

Siri 說話時將使用「神經文本至語音」功能，根據蘋果說法，「這是首次你聽到的聲音完全由軟體創造出來，這會讓

Siri 的聲音聽起來更加自然。」

其他

iOS 13 在鍵盤中增加了新款 Memoji 貼圖，可用於傳訊 (Messages) 中。

蘋果地圖也改版了，新版增添更多細節，其中有一處可讓用戶增加每日造訪的地點，以及蒐藏匣，讓用戶組織其喜好。另外，蘋果也推出新版街景，用戶可以看到目的地的道路圖像，還能快速放大。

音頻共享功能，用戶可以靠此功能分享設備中的音頻。

HomePod 可以辨識居家環境不同人的說話聲音。

用戶可以隨選 10 萬個直播電台。

「Sidecar」功能讓用戶可將 MacBook 螢幕顯示內容「投放」到 iOS 裝置上顯示，且可以在 iPad 螢幕上操作投放過來的 Mac app。

所有新的 iOS 13 功能都將適用於 iPhone 和 iPad，但蘋果也宣布了新版 iPadOS，且 Craig Federighi 形容新版 iPadOS「提供了一系列超棒功能，將 iPadOS 提升到更高的水準上。」

新版 iPadOS 包括 iPad 獨有的功能，例如改版後的主螢幕、桌面級的瀏覽方式、外接鍵盤使用的新鍵盤快捷鍵，以及 iCloud 共享匣。

這些 app 和整個 iOS 13 預計在今年 9 月左右公開，屆時蘋果也會推出下一代 iPhone。開發商很快就能使用測試版 iOS 13，夏季也可能啟動公測版計畫。