大飲仍在尋找簽證會計師 董座強調下市規劃是備案

大飲 (1213-TW) 因無法提出去年與今年第 1 季會計師簽證財報，已自 4 月 8 日起暫停交易，董事長王鎮民在 29 日董事會中提案，朝不公開發行規劃，並獲董事會通過，王鎮民今 (31) 日指出，公司仍在尋找簽證會計師，若找到仍會維持公開發行，當初提的不公開發行規劃只是備案。

王鎮民今日出席交易所重大訊息說明會，針對他日前在董事會提出，大飲將朝不公開發行規劃案，該案並獲董事會通過，他強調，前提是大飲若仍無法找到簽證會計簽財報，並將在 10 月 8 日下市，因應而提的預備方案。

他表示，大飲仍在尋找簽證會計師，若找到仍會維持公開發行，但若無法達成則必須下市，依時程將在 10 月 8 日前 50 天向股東提出。

大飲因與關係人國信、旭順的不動產交易說不清涉掏空，遭檢調搜索、凍結資金清查，前總經理孫幼英更被羈押，日前召開股東會，出席率僅 1.27% 而流會。

大飲去年財報無法繳交，證交所要求暫停交易，若到 10 月 8 日仍無會計師願意簽財報，就必須下市。王鎮民表示，日前股東會出席率 1.27%，大部分股東做出對於公司經營階層支持的立場而不出席，因此王鎮民才在董事會提案不公開發行規劃。

王鎮民也強調，目前大飲也不放棄找會計師簽財報，且目前有很多會計師有意願並正在洽談中。

王鎮民說，大飲接觸的多組會計師都認為，財報上遇到的問題並不難克服，高雄、台南、新店 3 筆不動產都在今年 3 月與 5 月過戶，不會損及股東權益，而目前不動產交易細節，新北地檢署正偵辦中，配合調查過程不便公開，但是土地已過戶，沒有掏空問題，也使資產增加，至於當初向關係人購入土地案的董事會如何達成決議，他無法多說。