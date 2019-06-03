滬深盤後：中國反擊！陸股量縮收黑

中國政府在上周六、日 (6 月 1、2 日) 接連公布「不可靠實體清單」、及「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，使得美中貿易緊張氣氛升高。即使陸股在開盤一度上漲，但隨後在賣壓出籠拖累下，指數回到平盤之下，且大部份時間在平盤下方整理。

圖: 東方財富網, 上證指數日線圖

截至收盤，上證指數報 2890.08 點，下跌 0.3%，深證成指報 8856.99 點，下跌 0.74%，創業板指報 1468.98 點，下跌 0.99%。滬深兩市成交金額達人民幣 4792 億元。

雖然陸股下挫，但在資金流向方面，北向資金淨流入人民幣 46.92 億元，其中滬股通淨流入人民幣 40.7 億元，深股通淨流入人民幣 6.22 億元。而 5 月份外資淨流出 A 股逾人民幣 537 億元，創下史上最大單月淨流出紀錄。

產業消息

由於中國政府將對 FedEx 誤送華為快遞物件展開調查，市場認為一旦中國政府認定 FedEx 損害中國用戶合法權益，FedEx 在中國業務將受到衝擊。利多消息帶動中國物流類股大漲，中國外運、中創物流、嘉誠國際出現漲停。

中國工信部表示即將發放 5G 商用執照，中國將正式進入 5G 商用元年。5G 概念股上漲，高達 11 檔個股漲停，龍頭中興通訊則大漲 5.3%。

法人觀點

中信證券指出，目前中國經濟面臨逆風，預期 6 月份中國人行會創造更為寬鬆的貨幣環境。此外，中信證券認為美國在 6 月份啟動「3000 億美元」加徵關稅措施機會不大，因此陸股在上個月回檔後，6 月有機會進入盤整，等待更新的美中局勢發展。

招商證券則認為，6 月份美中美關係成為決定 A 股走勢的關鍵，六月中旬是一個重要分水嶺。若 6 月 17 日美國國際貿易委員會能有好消息傳出，對於 A 股將是一大利多。

